Житель Нальчика обвинен в недоносительстве

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Передано в суд дело жителя Нальчика, который знал о планах родственника совершить теракт, но не сообщил об этом правоохранителям.

Прокуратура Кабардино-Балкарии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летнего жителя Нальчика, который обвиняется в несообщении о преступлении (статья 205.6 УК РФ, предусматривает до года лишения свободы).

По версии следствия, обвиняемый, узнав в ноябре 2024 года о планировании своим родственником совершения преступления террористической направленности на территории Нальчика, не сообщил об этом в правоохранительные органы.

Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд для рассмотрения по существу, говорится в сообщении республиканской прокуратуры.

Как писал "Кавказский узел", суд в Нальчике оштрафовал на 40 тысяч рублей студента-третьекурсника, который, зная, что трое его знакомых вступили в ячейку запрещенной террористической организации, не сообщил об этом правоохранителям.

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