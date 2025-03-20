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05:25, 20 марта 2025

Апелляционный суд оставил активиста Сулейманлы под стражей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционный суд в Баку оставил без удовлетворения жалобу главы Института гражданских прав Башира Сулейманлы на арест. Активист отверг обвинения в экономических преступлениях и связал уголовное дело со своей правозащитной деятельностью.

Как писал «Кавказский узел», уголовные дела возбуждены против руководителя Института прав человека Башира Сулейманлы и главы Альянса за наблюдение за выборами Мамеда Мамедзаде. Оба они арестованы. Сулейманлы был задержан 14 марта, ему предъявили обвинения в должностном подлоге, легализации денежных средств либо иного имущества, добытого преступным путем, и в злоупотреблении должностными полномочиями.

В Бакинском апелляционном суде 19 марта состоялось рассмотрение жалобы Сулейманлы на арест, сообщил один из соратников активиста.

«Защита указала на отсутствие оснований для уголовного преследования Башира Сулейманлы и тем более для заключения его под стражу. Против него нет ни одного доказательства, обвинение построено на субъективных предположения следователя. Сам Башир сказал, что не принимает обвинений. Он заявил, что уголовное дело связано с его правовой и правозащитной деятельностью», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» активист, не пожелавший быть названным.  

Сотрудник Бакинского апелляционного суда подтвердил корреспонденту «Кавказского узла» информацию об отклонении жалобы на арест Сулейманлы.

Рассмотрение апелляционной жалобы другого фигуранта этого дела, главы Альянса по наблюдению за выборами Мамеда Мамедзаде, назначено на 20 марта, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Бахруз Байрамов.

По его словам, защита будет просить суд отменить решение о предварительном заключении Мамедзаде или изменить меру пресечения на домашний арест.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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