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13:30, 19 марта 2025

Леван Варшаломидзе задержан в Казахстане

Леван Варшаломидзе. Фото: https://eadaily.com/ru/news/2025/03/18/v-kazahstane-zaderzhan-eks-glava-pravitelstva-adzharii-nacional-varshalomidze

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Представитель "Национального движения", бывший председатель правительства Аджарии Леван Варшаломидзе задержан при пересечении границы в аэропорту Казахстана.

Как сообщал "Кавказский узел", Леван Варшаломидзе вместе с другими оппозиционными депутатами в ноябре 2021 года покинул парламент Грузии в знак протеста против фальсификации на выборах.

Леван Варшаломидзе был задержан 18 марта при пересечении границы в аэропорту Казахстана, сообщил член "Национального движения" Леван Бежашвили. По его словам, Варшаломидзе грозит "опасность экстрадиции" в Россию. Там возбуждено дело, связанное с политической консультативной деятельности Варшаломидзе с властями Украины, пишет Civil Georgia.

Бежашвили заявил, что дело "лишено всяких оснований" и "для освобождения Левана Варшаломидзе из незаконного заключения необходима правильная коммуникация". 

"Существует угроза экстрадиции, поэтому сейчас, в данный момент подключены все наши ресурсы для того, чтобы иметь правильную коммуникацию как с представителями украинских властей, так и с представителями властей Казахстана, чтобы предоставить реальную информацию и чтобы власти Казахстана приняли то решение, которое входит в наилучшие интересы Грузии и Казахстана. Всем ясно, что уголовное дело со стороны Российской Федерации лишено каких-либо оснований, понятно, почему это дело возбуждено, поэтому необходима правильная коммуникация, чтобы спасти Левана Варшаломидзе от незаконного задержания», - цитирует Левана Бежашвили Interpressnews.

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Автор: "Кавказский узел"

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