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02:55, 19 марта 2025

Омбудсмен Северной Осетии призвал расследовать пытки Гогаева

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев призвал пересмотреть отказ в возбуждении уголовного дела против правоохранителей, которые обвинялись в пытках Батраза Гогаева.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2024 года стало известно, что силовики пытали током Батраза Гогаева во Владикавказе. Депутат республиканского парламента Сослан Дидаров потребовал провести расследование. Гогаева также посетил омбудсмен Северной Осетии, которому задержанный рассказал обстоятельства произошедшего.

О том, что Гогаев Батраз из Северной Осетии заявил о похищении и пытках током в своем блоге на "Кавказском узле" 7 ноября сообщила автор блога "Блогерка. Северный Кавказ". Батраз Гогаев заявил, что его "пытали током в течение двух часов неизвестные лица, а затем передали в Центр противодействия экстремизму", - написала она.  

Уполномоченный по правам человека Северной Осетии Тамерлан Цгоев направил обращение исполняющему обязанности прокурора республики Максиму Шилину и главе республиканского Следкома Валерию Устову, в котором попросил пересмотреть решение об отказе в возбуждении уголовного дело в отношении сотрудников правоохранительных органов, которые обвиняются в применении пыток и психологического давления к Батразу Гогаеву. Последний, в свою очередь, обвиняется в вымогательстве для получения имущества в особо крупном размере, пишет 18 марта телеграм канал "Сапа 15".

Ранее Гогаева жаловался, что сотрудники правоохранительных органов угрожали ему и пытали током, однако заместитель прокурора Северной Осетии уведомил, что нарушение не установлено, а следователь отказался возбуждать уголовное дело, ссылаясь на отсутствие события преступления.

Цгоев в своем обращении отметил, что в возбуждении уголовного дела было отказано, несмотря на то, что не были запрошены записи с камер видеонаблюдения, не проведены независимые исследования на полиграфе, кроме того, было проигнорировано показание очевидца и объяснения руководства силовиков, которое общалось с Гогаевым после задержания.

Омбудсмен считает постановление об отказе в возбуждении уголовного дела немотивированным, так как обстоятельства произошедшего были проверены неполно, он предложил проверить законность и обоснованность отказа, отменить постановление и возобновить проверки.

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Автор: "Кавказский узел"

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