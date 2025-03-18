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02:50, 18 марта 2025

"Голос"* объявил сбор средств на защиту Мельконьянца

Григорий Мельконьянц (слева) в зале суда. 30 января 2025 г. Фото Александра Степанова для "Кавказского узла"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Команда движения "Голос"* объявила сбор средств для оплаты услуг адвокатов своего сопредседателя Григория Мельконьянца. После его ареста движению удалось собрать на услуги защитников миллион рублей, но эти деньги закончились.

Как писал "Кавказский узел", 6 марта глава Центризбиркома Элла Памфилова отказалась участвовать в процессе по делу бывшего сопредседателя движения "Голос"* Григория Мельконьянца, сославшись на занятость.

Мельконьянцу инкриминируется сотрудничество с Европейской сетью организаций по наблюдению за выборами (ENEMO)**. Он свою вину не признает. Движение "Голос"* не связано с ENEMO, а одноименная Ассоциация "Голос", которая была участницей ENEMO, ликвидирована судом в 2020 году, за год до признания ENEMO нежелательной организацией, заявили соратники Мельконьянца.

Движение "Голос"* объявило сбор денег для оплаты работы адвокатов Григория Мельконьянца. В своем телеграм-канале движение напомнило, что уже обращалось за помощью сразу после ареста и тогда удалось собрать миллион рублей. "Некоторые из вас подписались на ежемесячные пожертвования и это помогло нам продержаться дольше. Однако процесс затянулся и средства, собранные на работу защитников, заканчиваются", - говорится в сообщении, опубликованном 12 марта.

Движение отмечает, что сейчас в судебном процессе "начинается самое главное - идут допросы свидетелей, потом будут прения, приговор и, возможно, апелляция".

Также движение призвало тех, кто находится в Москве, прийти и лично поддержать Мельконьянца в суд.

Свое сообщение о сборе средств движение продублировало в телеграм еще раз 14 марта.

Призыв к сбору средств прокомментировал на странице члена совета движения Давида Канкии* сопредседатель ассоциации избирателей и член федерального совета "Голоса" Станислав Андрейчук*. Он сообщил, что "команда из нескольких адвокатов работает над делом Мельконьянца уже более 18 месяцев". "Да и защита политзэков в реальности часто обходится дороже, чем простой уголовный процесс - желающих браться за защиту мало из-за дела против адвокатов Навального. А там еще нужны командировки", - написал он.

В январе трех адвокатов Алексея Навального - Вадима Кобзева, Алексей Липцера и Игоря Сергунина приговорили к срокам от 3,5 до 5,5 лет колонии по делу об участии в экстремистском сообществе. Им также запрещено три года после отбытия срока заниматься адвокатской деятельностью, пишет РБК.

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Автор: "Кавказский узел"

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