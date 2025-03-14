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23:23, 14 марта 2025

Журналистам Meydan TV продлены сроки ареста

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Баку продлил на три месяца срок предварительного заключения для всех обвиняемых по делу Meydan TV. Адвокаты назвали это решение необоснованным и готовят апелляции.

Как писал "Кавказский узел", 6 декабря 2024 года сотрудники Meydan TV Айнур Эльгюнеш, Айтадж Тапдыг, Хаяля Агаева, Айсель Умудова, Натиг Джавадлы и журналист-фрилансер Рамин Деко были задержаны по подозрению в контрабанде валюты по предварительному сговору. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. 6 февраля по этому же делу арестовали руководителя новостного сайта arqument.az Шамшада Ага, 21 февраля - журналиста-фрилансера Нурлана Гахраманлы, а 1 марта - журналистку Фатиму Мовламлы. 

Хатаинский районный суд Баку рассмотрел сегодня ходатайства следственного органа и представления прокуратуры о продлении сроков ареста фигурантам дела Meydan TV:   сотрудников издания Айнур Эльгюнеш, Натига Джавадлы, Айтадж Тапдыг, Хаяли Агаевой и Айсель Умудовой, главреда сайта arqument.az Шамшада Ага, журналистов-фрилансеров Рамина Деко (Джебраилзаде), Нурлана Гахраманлы и Фатимы Мовламлы, а также медиа-эксперта, заместителя директора Бакинской школы журналистики Ульви Таирова. Всем им суд продлил срок предварительного заключения на три месяца, до 6 июля, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Эльчин Садыгов, защищающий права Эльгюнеш.

"Абсолютно необоснованное решение. 6 апреля истекает срок четырехмесячного заключения моей подзащитной Айнур Эльгюнеш, но после первичного допроса с ней никаких следственных действий не проводилось. Следствие не смогло привести веских доводов для продолжения содержания Эльгюнеш под стражей. Суд не принял во внимание также ограниченность физических возможностей Эльгюнеш, которая является инвалидом, - у нее проблемы с ногой, а в СИЗО нет специфических условий", - сказал Садыгов. По его словам, защита подаст апелляцию на это решение.

Адвокат Джавадлы Зибейда Садыгова также указала на необоснованность содержания ее подзащитного под арестом. 

"Нет ни одного достоверного доказательства какой-либо, даже отдаленной причастности Джавадлы к действиям, которые в уголовном праве квалифицируются как  "контрабанда". С другой стороны, у Джавадлы трое детей, у одного из них серьезные проблемы со здоровьем. Мы просили суд, если так необходимо продлевать срок следствия, хотя бы перевести Джавадлы под домашний арест. Увы, наши доводы не были приняты во внимание, срок ареста моего подзащитного был продлен до 6 июля. Мы подадим апелляцию на решение суда", - рассказала адвокат.

Защитники других фигурантов дела сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что также будут бжаловать продление сроков ареста их подзащитным.

Сотрудник Хатаинского районного суда подтвердил, что сроки предварительного заключения фигурантов дела Meydan TV продлены. Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

В Азербайджане с ноября 2023 года прошла серия арестов журналистов независимых СМИ, по схожему сценарию было возбуждено несколько уголовных дел. О том, что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в справке "Кавказского узла". В результате Азербайджан оказался в числе лидеров среди стран Европы по количеству содержащихся в тюрьмах журналистов. 

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

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