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07:45, 14 марта 2025

Три бойца из Дагестана убиты в военной операции

Военные на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Аким Кулиев, Эльман Талибов и Джалиль Махмудов убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми в ней не менее 1299 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 12 марта были официально признаны убитыми в военной операции не менее 1296 бойцов из Дагестана.

В военной операции на Украине убит Аким Кулиев из Рутульского района, сообщил в своем телеграм-канале глава района. Подробности биографии и гибели бойца в публикации не приведены.

Ранее, 26 февраля, глава Табасаранского района отчитался о визите подчиненных к вдове убитого в военной операции Эльмана Талибова из села Цанак. "Эльман Талибов заключил контракт через Министерство обороны 11 сентября 2024 года. Уже с 11 октября при выполнении боевой задачи он пропал без вести. Все это время семья не могла получить положенные выплаты из-за ошибки в документах. Сама она не может идти по инстанциям, поскольку на руках годовалый ребенок, свекр - инвалид, и материальное положение семьи не самое благополучное. Извещение о смерти супруга Виктория Талибова получила буквально на днях", - говорится в публикации.

В селе Кунбатар Ногайского района 20 февраля состоялось торжественное открытие мемориала убитым в военной операции на Украине, в том числе уроженцу села Джалилю Махмудову, сообщила в своем телеграм-канале районная администрация.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1299 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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