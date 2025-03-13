Водитель в Махачкале погиб в аварии с БТР

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Авария с участием бронетранспортера произошла в Махачкале, следует из видео в Telegram-каналах. Водитель легкового автомобиля погиб, сообщили источники.

В Махачкале бронетранспортер переехал "Ладу приору", водитель легкового автомобиля погиб, сообщила сегодня "Сапа Кавказ".

Как следует из видео с места событий, приложенного к публикации, у расплющенной машины белого цвета на дороге скопилось множество людей, рядом с ними машина скорой помощи. Движение по улице не перекрыто, выстроилась большая пробка. В отдалении на несколько десятков метров впереди по трассе стоит военный автомобиль, рядом с ним - машина с мигалкой.

Авария произошла на Карабудахкентском шоссе, сообщила "База". "По словам очевидцев, бронетранспортер снёс «Ладу Приору» в районе пешеходного перехода у дома 57. Водитель скончался до приезда скорой", - говорится в сообщении.

МВД по Дагестану к 16.10 мск не прокомментировало сообщения об аварии с участием БТР.

Как писал "Кавказский узел", в 2018 году водитель легкового автомобиля погиб при столкновении с припаркованным бронетранспортером в Хунзахском районе, он врезался в стоявший на обочине БТР.

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