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05:20, 13 марта 2025

Два военных из Адыгеи убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сергей Козловский и Сергей Кудрявцев из Майкопского района убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине там были убиты как минимум 80 бойцов из Адыгеи. 

Как писал "Кавказский узел", к 7 марта власти официально признали убитыми на Украине как минимум 78 военных из Адыгеи. 

Имена еще двух военных, убитых на Украине, назвал глава Майкопского района Михаил Марьин, отчитавшись 12 марта о вручении посмертных наград родным убитых. 

Сергей Козловский подписал контракт с Минобороны в июле 2024 года, а уже 15 августа был убит в районе села Парасковиевка близ Бахмута. Сергей Кудрявцев подписал контракт в октябре 2023 года, 17 ноября того же года был убит в Купянском районе Харьковской области. Оба получили ордена Мужества посмертно, следует из публикации в Telegram-канале чиновника.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 80 военнослужащих из Адыгеи.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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