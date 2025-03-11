Военный в Нальчике осужден за оставление части

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Военнослужащий приговорен к году колонии.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство, указали правозащитники.

Как установил суд, военнослужащий одной из частей Минобороны России Кудабаев (полные данные военного не приводятся), без уважительных причин 12 октября 2024 года в период мобилизации не явился на службу в пункт временной дислокации воинской части, проводил время по своему усмотрению и уклонялся от прохождения военной службы, сообщила пресс-служба Нальчикского гарнизонного военного суда в релизе, опубликованном на странице суда в социальной сети "ВКонтакте"

8 ноября Кудабаев добровольно прибыл в воинскую часть, дислоцированную в Моздоке. В результате ему назначено наказание в виде реального лишения свободы на срок 1 год в исправительной колонии общего режима.

Осужденный взят под стражу в зале суда и помещен в следственный изолятор. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке, отмечается в релизе.

"Кавказский узел" также писал, что Арсен Баев признан виновным в отсутствии на службе более восьми месяцев и приговорен военным судом в Нальчике к семи годам лишения свободы.

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