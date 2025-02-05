Боец из Кабардино-Балкарии осужден за длительное отсутствие в части

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Арсен Баев признан виновным в отсутствии на службе более восьми месяцев и приговорен военным судом в Нальчике к семи годам лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство, указали правозащитники.

Сегодня вынесен обвинительный приговор военнослужащему Минобороны России Баеву, который без уважительных причин 20 января 2024 года в период мобилизации самовольно оставил место службы – пункт временной дислокации воинской части. 29 августа 2024 года он был задержан сотрудниками полиции в Чегеме. Баев полностью признал вину по части 5 статьи 337 УК РФ (предусматривает до 10 лет лишения свободы - прим. "Кавказского узла") и высказал сожаление о содеянном, сообщил Нальчикский гарнизонный военный суд.

Ранее Баев дважды был осужден за совершение умышленных тяжкого и средней тяжести преступлений к реальному лишению свободы, по которым судимости у него не погашены и не сняты. По совокупности приговоров путем частичного присоединения неотбытой части окончательного наказания по предыдущему приговору Баеву назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет в исправительной колонии строгого режима.Осужденный взят под стражу в зале суда и помещен в следственный изолятор, указано в сообщении на странице суда "ВКонтакте".

Как следует из карточки дела на сайте суда, дело Арсена Баева было рассмотрено за одно заседание.