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04:36, 11 марта 2025

Сергею Сидашу отказано в УДО

Сергей Сидаш. Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд отказался отпустить условно-досрочно бывшего заместителя губернатора Ростовской области Сергея Сидаша, осужденного из-за финансовых нарушений при строительстве стадиона "Ростов-Арена".

Как писал "Кавказский узел", в 2022 году суд приговорил бывшего замгубернатора Ростовской области Сергея Сидаша к четырем годам лишения свободы условно, а обвиняемых предпринимателей Валентина Леванова и Андрея Андросова - к пяти годам условно. Приговор Сидашу оставил без изменения апелляционный суд. 20 апреля 2023 года кассационный суд направил дело Сидаша на новое рассмотрение. 6 июня 2023 года Ростовский областной суд повторно рассмотрел дело Сидаша и приговорил его к четырем годам колонии общего режима.

Железнодорожный суд Ростова-на-Дону отказал бывшему замгубернатора Ростовской области Сергею Сидашу в условно-досрочном освобождении, пишет 10 марта "Коммерсант" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

Сидаш, который в настоящее время отбывает наказание в колонии общего режима, подавал апелляционные жалобы на решение суда. В ноябре 2023 года суд частично удовлетворил одну из них, зачтя время под домашним арестом с 26 июля 2019 года по 20 января 2020 года.

Напомним, что в июле 2023 года суд признал виновным по этому делу министра строительства Ростовской области Николая Безуглова и приговорил его к двум годам условно. Чиновники и бизнесмены были обвинены в том, что при строительстве стадиона "Ростов-Арена" заменили крупнозернистый песок на мелкий, и разница в стоимости составила 223 миллиона рублей. Позднее экспертиза уточнила сумму ущерба, снизив ее до 80 миллионов рублей. Следствие считало, что Сидаш поручил Николаю Безуглову провести торги на строительство инфраструктуры стадиона без необходимых корректировок проекта. На вину Сидаша в материалах дела указывают лишь показания Безуглова, заявил ранее адвокат вице-губернатора.

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Автор: "Кавказский узел"

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