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05:52, 10 марта 2025

Проезда через КПП "Верхний Ларс" ожидают свыше 2,4 тысячи автомобилей

Скопление машин вблизи КПП "Верхний Ларс". Фото: МЧС России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Северной Осетии на пункте пропуска "Верхний Ларс" разрешения на выезд в Грузию ожидают водители и пассажиры 2417 автомобилей.

Как писал "Кавказский узел", к 20.55 мск 9 марта на "Верхнем Ларсе" в очереди скопилось 2505 машин.

По информации на 5.50 мск на пункте пропуска "Верхний Ларс" разрешения на выезд из Северной Осетии в Грузию ожидают водители и пассажиры 2417 транспортных, сообщается на сайте центра организации дорожного движения РСО-Алания. При этом 150 автомобилей находятся в "зеленой зоне".

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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Автор: "Кавказский узел"

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