Более 2,5 тысячи машин остаются в очереди на КПП "Верхний Ларс"

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Пробка на пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии сохраняется уже более суток. Разрешения на выезд в Грузию ожидают водители и пассажиры более 2500 автомобилей.

Как писал "Кавказский узел", сегодня, по данным на 11.45 мск, на пункте пропуска "Верхний Ларс" в очереди находились 2695 машин. На утро 8 марта на КПП "Верхний Ларс" в очереди стояли 2811 автомобилей.

Согласно данным на 20.55 мск, на пункте пропуска "Верхний Ларс" разрешения на выезд в Грузию ожидают водители и пассажиры 2505 машин, сообщается на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии. При этом 150 автомобилей находятся в "зеленой зоне".

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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