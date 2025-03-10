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02:50, 10 марта 2025

Обманутые дольщики в Адыгее добились внимания Бастрыкина к своей проблеме

ЖК "Тургеневский-2". Фото: https://moigk.ru/krasnodar/novostroyki/zhk-turgenevskiy-2/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дольщики ЖК "Тургеневский" в Адыгее обратились к главе Следкома России Александру Бастрыкину с жалобой на действия силовиков, которые возбудили уголовное дело о срыве строительства, а затем прекратили его. Бастрыкин поручил возобновить производство по делу и провести служебную проверку.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2020 года стало известно, что четыре из девяти домов ЖК "Тургеневский-2" в Адыгее взялся построить новый подрядчик. Об этом отчитались республиканские власти. Обманутые дольщики вынуждены были заселить долгострои, еще не сданные в эксплуатацию. В августе 2023 года дольщики так и не дождались сдачи домов в эксплуатацию, они обратились к главе Следкома России Александру Бастрыкину, который поручил возбудить по их обращению уголовное дело.

Дольщики ЖК "Тургеневский-4" в Адыгее обратились к главе Следкома России Александру Бастрыкину, заявив, что не согласны с действиями местных следователей. В 2017 году в отношении застройщика была введена процедура банкротства, сроки сдачи домов неоднократно переносились, а обращения в профильные структуры оказались безрезультатны, пишет 9 марта "Коммерсант".

Уголовное дело, которое Бастрыкин в 2023 году поручил возбудить по просьбе дольщиков ЖК "Тургеневский-2", было впоследствии прекращено.

Бастрыкин поручил руководству Следственного управления Следкома России по Адыгее доложить об основаниях прекращения уголовного дела, а также поручил возобновить производство по делу и принять меры к направлению его в суд для рассмотрения по существу. Также он поручил управлению кадров СК России провести служебную проверку по факту допущенной по уголовному делу волокиты.

Вкладывая деньги в долевое строительство, люди фактически инвестируют в строительный бизнес. Они разделяют риски с застройщиком, взамен получая приемлемую цену жилья, говорится в справке "Кавказского узла" "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

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Автор: "Кавказский узел"

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