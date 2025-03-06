RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
11:46, 6 марта 2025

Астраханцы добились отмены решения о повышении местных налогов

Астраханский облсуд. Фото: https://sudyrf.info/astrahan/astrahanskiy-oblastnoy-sud

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Астраханский облсуд согласился с мнением горожан, требовавших признать незаконным решение местной Думы о резком повышении налогов на недвижимость. 

Как сообщал "Кавказский узел", депутаты городской думы Астрахани в ноябре повысили налоги на недвижимость, увеличив налоговую нагрузку на граждан. Налог на нежилые помещения был увеличен на 400%, а налог на квартиры - в три раза, с 0,1 до 0,3. Предприниматели объединились для подачи группового иска с требованием отменить решение гордумы, к ним присоединились рядовые горожане. По данным на 5 февраля, к иску присоединилось более 100 человек.

В итоге к коллективному иску присоединилось около 1 300 человек. Только на самом судебном заседании присутствовало 300, остальным обеспечили возможность присоединиться по видеосвязи. Суд частично удовлетворил административный иск, признав недействующими со дня принятия нормы решения городской думы об увеличении ставок налога на недвижимое имущество физических лиц на территории муниципального образования "Городской округ город Астрахань", говорится в релизе, опубликованном на сайте областного суда 5 марта. 

Итог разбирательства — суд встал на сторону инициативной группы, подчеркнуло местное издание "Арбуз". После окончания заседания особую благодарность участники инициативной группы выразили юристу Дмитрию Ломакину, который непосредственно занимался подачей иска. Он, в свою очередь, поблагодарил всех присутствующих, сказав, что без них ничего бы этого не было, передало издание. 

Напомним также, 4 февраля петиция с требованием отменить решение о повышении налогов была также размещена 4 февраля на Change.org. "Мы, жители Астрахани, больше не можем молчать! Решение городской думы  № 82 от 14.11.2024 г. о повышении налога на имущество и увеличении кадастровой стоимости недвижимости - это удар по каждому из нас. Это не просто несправедливость - это настоящая катастрофа для города, его жителей и бизнеса!" - сказано в петиции. Авторы петиции считают, что рост налогов приведет к тому, что люди начнут уезжать из Астрахани. "Кто захочет жить в городе, где невозможно прокормить семью? Кто захочет вести бизнес в городе, где налоги душат любую инициативу?" - заявили они. За сутки после публикации (к 12.00 мск 5 февраля) она набрала набрала 867 подписей.

"Эта петиция выиграла с 3 294 подписантами", - говорится в описании петиции, обновленном 5 марта. 

Мы недавно обновили приложение на Android и iOS, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram, либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
09:31, 6 марта 2025
Контрактник из Дагестана убит на Украине
04:38, 6 марта 2025
Военный из Калмыкии убит на Украине
16:25, 5 марта 2025
Власти назвали размер компенсаций жильцам поврежденного дома в Белореченске
15:00, 5 марта 2025
Трое военных из Волгоградской области убиты на Украине
14:03, 5 марта 2025
Повторные выбросы мазута найдены на пляжах в Анапе
13:33, 5 марта 2025
Состояние двух пострадавших при обрушении дома в Белореченске названо тяжелым
Все события дня
Новости
Обломки БПЛА. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
07:55, 4 марта 2025
11 беспилотников сбито на юге России
16:03, 2 марта 2025
Контрактник из Астраханской области убит в военной операции
КОАП, фото: Елена Синеок, "Юга.ру"
11:02, 2 марта 2025
Астраханец оштрафован за дискредитацию армии
Российские бойцы в зоне военной операции на Украине. Фото: Минобороны России
18:56, 1 марта 2025
Власти признали убитыми на Украине более 6000 бойцов с юга России
14:18, 26 февраля 2025
Контрактник из Володарского района убит на Украине
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
19:17, 29 января 2025
Ветер с Апшерона
7
Лежите в шезлонгах и не упадете с большой высоты
Фото
10:05, 23 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
34
Кому нужны извинения после стрельбы по автобусу? Зачем вообще слова преступников в таких случаях?
Фото
18:19, 5 сентября 2022
Чечня инсайд
41
Российская исламофобия на Кавказе. В Астраханском медуниверситете официально дискриминируют мусульманок
Все блоги
Справочник
Бадра Гунба, Адгур Ардзинба. Фото: https://mineconom-ra.org, https://apsnypress.info Главное о втором туре президентских выборов в Абхазии

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Блогеры
Фото
19:17, 29 января 2025
Ветер с Апшерона
7
Лежите в шезлонгах и не упадете с большой высоты
Фото
09:09, 24 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
"Детская свадьба" в Астрахани и как быть с цыганами, которым закон не писан?
Фото
10:05, 23 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
34
Кому нужны извинения после стрельбы по автобусу? Зачем вообще слова преступников в таких случаях?
Фото
09:24, 26 ноября 2021
BERG...man Tbilisi
63
"Свирепые горцы" из Дагестана жестоко избили женщин в кафе. "Сытая свинья" и сюсюканье!
Фото
08:24, 22 августа 2020
BERG...man Tbilisi
48
Лукашенка, Навальный, "гражданин поэт", НЛО Пашаев и Добровинский из фильма "Воры в законе"?
Аналитика
10:30, 7 февраля 2025
В январе 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
Темы дня
Девушки варят кофе над Вечным огнем в Махачкале. Фото: Верховный Суд Республики Дагестан/ВКонтакте
06 марта 2025, 12:05
Две девушки в Дагестане осуждены за глумление над Вечным огнем

Красный крест. Фото: musavat.ru. https://musavat.ru/ru/mobile/news/krasnyj-krest-dolzhen-pokinut-azerbajdzhan_1059751.html
05 марта 2025, 18:15
Азербайджан уведомил Красный Крест о планах закрыть офис

Георгий Легкобитов. Фото: https://www.facebook.com/activatica.org принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
05 марта 2025, 11:17
Георгий Легкобитов заподозрен по уголовному делу о клевете

Множество людей пришли проститься с Бувайсаром Сайтиевым. Стоп-кадр видео РИА "Дагестан" от 04.03.25, https://t.me/agiprd/22744?single.
05 марта 2025, 00:02
Бувайсар Сайтиев похоронен в Новокули

Встреча книжных клубов Нальчика и Владикавказа — новая традиция культурного обмена
Встреча книжных клубов Нальчика и Владикавказа — новая традиция культурного обмена
Дагестан: сельчане против нового генплана #shorts
Дагестан: сельчане против нового генплана #shorts
У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
Участник СВО обратился к главе Дагестана из-за смерти сестры #shorts
Участник СВО обратился к главе Дагестана из-за смерти сестры #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Показать больше