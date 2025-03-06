Астраханцы добились отмены решения о повышении местных налогов

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Астраханский облсуд согласился с мнением горожан, требовавших признать незаконным решение местной Думы о резком повышении налогов на недвижимость.

Как сообщал "Кавказский узел", депутаты городской думы Астрахани в ноябре повысили налоги на недвижимость, увеличив налоговую нагрузку на граждан. Налог на нежилые помещения был увеличен на 400%, а налог на квартиры - в три раза, с 0,1 до 0,3. Предприниматели объединились для подачи группового иска с требованием отменить решение гордумы, к ним присоединились рядовые горожане. По данным на 5 февраля, к иску присоединилось более 100 человек.

В итоге к коллективному иску присоединилось около 1 300 человек. Только на самом судебном заседании присутствовало 300, остальным обеспечили возможность присоединиться по видеосвязи. Суд частично удовлетворил административный иск, признав недействующими со дня принятия нормы решения городской думы об увеличении ставок налога на недвижимое имущество физических лиц на территории муниципального образования "Городской округ город Астрахань", говорится в релизе, опубликованном на сайте областного суда 5 марта.

Итог разбирательства — суд встал на сторону инициативной группы, подчеркнуло местное издание "Арбуз". После окончания заседания особую благодарность участники инициативной группы выразили юристу Дмитрию Ломакину, который непосредственно занимался подачей иска. Он, в свою очередь, поблагодарил всех присутствующих, сказав, что без них ничего бы этого не было, передало издание.

Напомним также, 4 февраля петиция с требованием отменить решение о повышении налогов была также размещена 4 февраля на Change.org. "Мы, жители Астрахани, больше не можем молчать! Решение городской думы № 82 от 14.11.2024 г. о повышении налога на имущество и увеличении кадастровой стоимости недвижимости - это удар по каждому из нас. Это не просто несправедливость - это настоящая катастрофа для города, его жителей и бизнеса!" - сказано в петиции. Авторы петиции считают, что рост налогов приведет к тому, что люди начнут уезжать из Астрахани. "Кто захочет жить в городе, где невозможно прокормить семью? Кто захочет вести бизнес в городе, где налоги душат любую инициативу?" - заявили они. За сутки после публикации (к 12.00 мск 5 февраля) она набрала набрала 867 подписей.

"Эта петиция выиграла с 3 294 подписантами", - говорится в описании петиции, обновленном 5 марта.

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