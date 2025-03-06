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12:44, 6 марта 2025

Контрактник из Табасаранского района убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В зоне специальной военной операции убит Замир Асланов. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми в ней не менее 1282 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к утру 6 марта были официально признаны убитыми в военной операции не менее 1281 бойца из Дагестана.

О смерти Замира Асланова стало известно из публикации в официальном телеграм-канале главы администрации Табасаранского района Магомеда Курбанова, который сообщил об открытии мемориальной доски выпускнику местной школы. По его данным, Замир Асланов добровольно подписал контракт на военную службу. На СВО находились к тому времени два его родных брата. Служил он на Курском направлении, где в августе 2024 года был тяжело ранен. Шесть месяцев провёл в коме в военном госпитале в Москве. Замира Асланова не стало 9 января 2025 года. Он награжден орденом Мужества (посмертно).

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1282 бойца из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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