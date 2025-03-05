Состояние двух пострадавших при обрушении дома в Белореченске названо тяжелым

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Двое пострадавших находятся в больнице, трое - на амбулаторном лечении. Под завалами дома в Белореченске пострадавших не обнаружено.

Как писал "Кавказский узел", в пятиэтажном доме на улице Красной в Белореченске сегодня произошел взрыв газа, из-за чего обрушилось межэтажное перекрытие. Из дома были эвакуированы 54 человека, в том числе 12 детей, они перевезены в пункт временного размещения. МЧС сообщало о трех пострадавших. Двое из них госпитализированы, проинформировало ведомство.

"Два пострадавших у нас, три на амбулаторном лечении, то есть без последствий, двое в тяжелом состоянии. Один вроде без перелома, один житель обгорел, состояние тяжелое", - сообщил глава Белореченского района Сергей Сидоренко на комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Он отметил, что число эвакуированных в пункт временного размещения увеличилось до 27 человек. Дом, в котором произошло обрушение, отключен от отопления, электричества и водоснабжения. Глава района призвал коммунальщиков подключить к коммуникациям квартиры в уцелевших подъездах, пишет "Интерфакс".

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что причиной обрушения плит перекрытия в жилом доме стала детонация баллонного газа, передает агентство.

Работы по разведке завалов и уцелевших конструкций уже проведены, пострадавшие не обнаружены, сообщила пресс-служба министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона.

"Проведены работы по разведке завалов и уцелевших конструкций. Пострадавших под завалами не обнаружено. Организована доразведка для обрушения навесных конструкций", - говорится в сообщении ведомства.

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