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12:15, 5 марта 2025

Блогер Мамедли не смог оспорить приговор

Джамиль Мамедли. Фото: https://www.turan.az

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Верховный суд Азербайджана оставил в силе приговор блогеру Джамилю Мамедли, получившему шесть лет лишения свободы.

"Кавказский узел" писал, что 17 апреля Сумгаитский суд по тяжким преступлениям приговорил азербайджанского блогера Джамиля Мамедли к шести годам и 12 дням лишения свободы, признав его виновным в мошенничестве и хулиганстве. Мамедли назвал свое уголовное преследование местью за критику в адрес властей, а защита сообщила о планах обжаловать приговор. Апелляционный суд оставил приговор в силе.

Джамиль Мамедли много лет участвовал в проектах гражданского общества в Азербайджане. В качестве блогера освещал социальные и экономические проблемы, случаи нарушения прав человека. На YouTube-канал Джамиля Мамедли, зарегистрированный в 2013 году, подписано более 16 тысяч пользователей. Блогер освещал там социальные проблемы жителей севера Азербайджана, в частности, их жалобы на нехватку воды, бездорожье, неисполнение проектов по благоустройству. Правозащитники признали Джамиля Мамедли политзаключенным.

В Верховном суде Азербайджана 4 марта состоялось рассмотрение кассационной жалобы Мамедли на приговор. Как сообщил корреспонденту "Кавказского узла" наблюдавший за процессом коллега подсудимого, журналист-фрилансер Видади Рустамов, в кассационной жалобе защита просила суд смягчить обвинение.

"Первоначально Джамилю были предъявлены обвинения по 4 статьям УК, два из которых были связаны с "вымогательством путем угроз". Но суд первой инстанции в виду отсутствия доказательств, снял эти обвинения. Обвинения в мошенничестве также не были доказаны. Однако суд признал Джамиля виновным по статьям "мошенничество" и "хулиганство". В Верховном суде защита просила снять с Джамиля обвинение в мошенничестве. Несмотря на то, что вина Джамиля не была доказана, защита довела до сведения суда то, что его товарищи готовы внести необходимую сумму в размере 12 500 тысяч манат для возмещения ущерба. Законодательство допускает в таком случае снятие обвинения с подсудимого. Что касается обвинения в "хулиганстве", то Джамиль признает вину по этой статье. Однако с учетом того, что потерпевший с ним помирился, защита просила смягчить это обвинение", - рассказал Рустамов.

По его словам, адвокат просил снять с Мамедли обвинение по ст. 178.2.4 (мошенничество с причинением значительного ущерба), а обвинение по ст. 221.2.2 (хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка) переквалифицировать на более мягкую статью 128.1 (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную утрату общей трудоспособности) УК. В таком случае Мамедли должен был быть освобожден, поскольку максимальное наказание по ст. 128 УК предполагает до одного года лишения свободы, а блогер уже провел этот срок в заключении, сказал Рустамов.

Адвокат блогера Агиль Лаидж подтвердил информацию о решении Верховного суда. "К сожалению, Верховный суд Азербайджана не удовлетворил нашу кассационную жалобу, не смягчил обвинение Мамедли. Приговор был оставлен в силе без изменений. Теперь мы обратимся в ЕСПЧ, поскольку в отношении Мамедли по меньшей мере нарушена статья Европейской конвенции по правам человека о праве на справедливое судебное разбирательство", - сказал адвокат.

Сотрудник Верховного суда Азербайджана подтвердил информацию о решении по жалобе блогера. Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент «Кавказского узла»

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