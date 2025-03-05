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02:55, 5 марта 2025

Режим КТО введен в Дагестане впервые с июня 2024 года

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Контртеррористической операции, введенной сегодня в поселке Семендер, предшествовал режим КТО, объявленный 23 июня 2024 года в Махачкале и Дербенте. Тогда при нападении на православные храмы и синагоги были убиты шестеро предполагаемых боевиков, погибли более 15 силовиков и несколько гражданских.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью в Дагестане введен режим контртеррористической операции. Силовики заблокировали на окраине Семендера группу предполагаемых боевиков, которые, как утверждается, планировали напасать на объект правоохранительных органов.

Введение правового режима КТО дает силовикам полномочия временно отселять людей и отбуксировать машины из зоны его действия, приостанавливать оказание услуг связи и работу некоторых предприятий, говорится в справке "Кавказского узла" "Режим контртеррористической операции (КТО)".

По подсчетам "Кавказского узла", основанным на собственных данных и информации из открытых источников, контртеррористическая операция в Дагестане стала первой с июня 2024 года, когда в Дербенте и Махачкале было совершено нападение на православные храмы и синагоги, были убиты шестеро предполагаемых боевиков, погибли более 15 силовиков и несколько гражданских. Меры безопасности были также усилены в Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Атака на культовые объекты в Дербенте и Махачкале прервала 13-месячное затишье в республике.

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Автор: "Кавказский узел"

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