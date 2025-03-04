Отец убитого полицейским жителя Ставрополья счел запоздалыми извинения силовиков

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Извинения за гибель во время погони ставропольца Халита Мустафаева опоздали на четыре года, указал его отец. Он требует привлечения к ответственности полицейских, один из которых ушел на военную операцию, а второй проходит по делу лишь как свидетель.

Как писал "Кавказский узел", начальник отдела МВД в Лермонтове принес извинения за гибель Халита Мустафаева, которого один из силовиков застрелил при погоне в 2020 году. Против силовика было возбуждено дело о превышении служебных полномочий, но производство по делу было приостановлено, так как обвиняемый отправился на СВО.

По словам отца убитого, Бакира Мустафаева, Халит был юристом, в последнее время работал помощником адвоката. "Через несколько месяцев, зимой, мы планировали его свадьбу, жениться должен был, но не успел. 1 октября 2020 года его убили", - рассказал отец корреспонденту "Кавказского узла".

"Они с двоюродным братом были в Лермонтове. Увидели, что за ними едут гаишники. И поехали в сторону дома, в Суворовскую. Пока в городе ехали, гаишники не включали сирены, а за городом включили и стали требовать, чтоб те остановились. А они не останавливались, потому что выпили немного пива тогда. И сколько эти гаишники проехали по чужим территориям (расстояние от Лермонтова до Суворовской - более 30 километров, и станица Суворовская относится к Предгорному району, в то время как Лермонтов это отдельный городской округ - прим. "Кавказского узла") - никого не вызвали, не предупредили, чтоб их перехватили, допустим. По дороге сын позвонил еще одному двоюродному брату, попросил выехать им навстречу, потому что, мол, тут в нас стреляют, нас убьют. И ребята поехали навстречу. Там несколько свидетелей было, как всё это произошло. Племянник останавливал гаишников, кричал, чтоб не стреляли, просил подождать, пока Халит остановится. Это всё и на записи с регистратора есть. Они (сотрудники ГИБДД) начали стрелять еще по дороге, пробили ему колесо. Там вся машина в следах от пуль. Он двоюродного брата на пол посадил, а сам был за рулем. На одном колесе они его догнать никак не могли и стреляли - мне это до сих пор непонятно. А потом предгорненские гаишники выехали навстречу и остановили его, перерезали, на обочину его прижали. Он вышел из машины и побежал по трассе - и в него сзади дважды выстрелили. Одна пуля попала в голову и вышла из глаза. При этом когда Халит побежал, он пацанам крикнул, они тоже успели подъехать: "Пусть успокоится, я приду". Полицейские не делали никаких предупреждений, сразу выскочили - и один кричит "Стреляй", а второй начинает стрелять. Это видно всё на записи регистратора. У них на суде версия появилась, что якобы у них схватка была. Как это схватка, если выстрел в затылок? Никакой схватки там не было", - рассказал отец.

Сотрудника ГИБДД, который был за рулем, сделали свидетелем. Привлекли только того, который стрелял: "Сначала его привлекли по статье 105 УК РФ ("Убийство"), и тогда он сидел в СИЗО, почти год, а потом переквалифицировали на статью 286 УК РФ ("Превышение полномочий"), и выпустили его под подписку о невыезде. И тогда он ушел на СВО, осенью 2022 года. А дело в связи с этим прекратили. Я считаю это крайне несправедливым, и, если он вернется живой, мы продолжим разбирательство, так просто я это не оставлю", - говорит Бакир Мустафаев.

Извинения МВД вызвали у отца негативную реакцию. "Через четыре года мне нужны их извинения? Моего ребенка кто вернет? Извинения они просят. Если б они хотели - в первый день приехали бы, просили прощения, а через четыре года - это что?" - сказал Мустафаев.

Потерю сына семья переживает очень тяжело. "Я до сих пор каждый день езжу на кладбище. Когда жена выходная, тоже со мной ездит. Но я - каждый день. Нам его очень не хватает", - признался отец.

У суда не было законных оснований приостанавливать дело в связи с уходом подсудимого на СВО, сказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист "Команды против пыток"*, знакомый с обстоятельствами дела.

"В отношении одного из сотрудников уголовное дело было возбуждено сразу. Это дело потом поступает в суд, и осенью 2022 года, после начала мобилизации, подсудимого как бы призывают по мобилизации, несмотря на то, что у него была подписка о невыезде, и он уезжает в войсковую часть, а суд приостанавливает дело. Хотя тогда этого закона еще не было, что суд можно приостановить, если человека призвали на СВО. Этот закон появился только недавно, в 2024 году. Суд должен был объявить подсудимого в розыск, найти его и продолжить судебное разбирательство, избрав ему иную меру пресечения. А суд этого не сделал, он приостановил дело на том основании, что местонахождение подсудимого известно, но реальная возможность его участия в судебном разбирательстве отсутствует. Представители потерпевшей стороны тогда обжаловали это, дошли до апелляции, но безрезультатно. Мы сейчас обжаловали это от лица Бакира в кассационную инстанцию", - сказал правозащитник.

Второй сотрудник полиции, который ехал в машине, был старшим наряда, подчеркнул юрист. "Возникает вопрос: он же мог отдавать приказы, которые обязан был исполнять тот сотрудник, который в итоге и стрелял? И если посмотреть видео погони, то там видно, как выбегает из машины сначала тот, который потом выстрелил, второй, старший наряда, тоже выбегает, и раздается крик "Стреляй". После этого первый сотрудник произвел два выстрела, одним из которых попал Мустафаеву в голову. Можно ли это квалифицировать как отдачу приказа? Мы сейчас будем предпринимать меры, чтобы прояснить вопрос об участии этого второго сотрудника, должен ли он также нести ответственность или нет", - пояснил он.

Случаи, когда представители силовых структур приносят извинения после превышения полномочий изредка, но происходят, сказал корреспонденту "Кавказского узла" правозащитник, сопредседатель Центра защиты прав человека "Мемориал"* Олег Орлов*. "Однако на Северном Кавказе я о таком не слышал", - подчеркнул он.

По его мнению, с учетом того, что за убийство Мустафаева никто не был осуждён, эти извинения больше похожи на издевательство над родными. "Если бы были привлечены сотрудники к ответственности, и они после этого приносили извинения, то это одно. А если никто не был наказан, то такие извинения выглядят как издевательство", - отметил Орлов*.

При этом, полагает правозащитник, родным стоит продолжать борьбу. "К сожалению, чаще всего родственники погибших при подобных обстоятельствах на Северном Кавказе, не добившись справедливости, опускают руки. Но в данном случае, если силовики принесли извинения, то есть, по сути, признали свою вину, уж точно стоит продолжать добиваться того, чтобы виновные понесли наказание ", - сказал Орлов*.

Мы недавно обновили приложение на Android и iOS, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram, либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.