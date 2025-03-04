Закрыт проезд грузовиков по Военно-Грузинской дороге

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Из-за плохой погоды проезд большегрузного транспорта через КПП "Верхний Ларс" временно запрещен, в очереди скопилось более трех тысяч машин.

Как писал "Кавказский узел", по данным на 13.00 мск 3 марта в очереди на КПП "Верхний Ларс" было почти три тысячи большегрузов, несмотря на то, что движение по Военно-Грузинской дороге и Транскаму было открыто.

Из-за ухудшения погодных условий в Грузии и невозможности обеспечить безопасные проезд автомобилей введено ограничение на движение большегрузного транспорта на участке от города Владикавказа до населенного пункта Ларс, ограничение действует с 22.40 мск 3 марта, следует из сообщения, опубликованного на сайте Главного управления МЧС России по Северной Осетии.

В электронной очереди на проезд из России в Грузию по данным на 04.30 мск сегодня, 4 марта значится 3336 грузовых автомобилей, из них в "зеленой зоне" - ни одного, следует из данных на сайте Центр организации дорожного движения Северной Осетии.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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