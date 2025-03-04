RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
05:57, 4 марта 2025

Девять футбольных фанатов в Армении обвинены в хулиганстве после срыва матчей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Футбольные болельщики, задержанные за срыв матчей, отпущены из изолятора временного содержания, они обвинены в хулиганстве. Фанатская организация обвинила силовиков в применении непропорциональной силы при их задержании.

Как писал "Кавказский узел", футбольные фанаты в начале марта сорвали три матча, требуя отставки президента Федерации футбола Армении Армена Меликбекяна, девять болельщиков были задержаны, они подозреваются в хулиганстве.

Девять футбольных фанатов, которые участвовали в срыве матчей, обвинены в хулиганстве, они отпущены под подписку о невыезде, сообщил 3 марта корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы Следкома Армении.

По его словам, по факту инцидента на матче «Пюник» - «Арарат-Армения» инициировано уголовное производство по части 2 статьи 297 УК Армении (хулиганство, совершенное группой лиц). «Всего были задержаны девять человек», - отметил сотрудник пресс-службы.

Часть 2 статьи 297 Уголовного кодекса «Хулиганство» предусматривает наказание от штрафа в размере 50 тысяч драмов, ограничением свободы на срок до трех лет, арестом на срок от месяца до двух или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Все девять задержанных вышли на свободу по истечению 72 часов ареста, к ним применили меру пресечения подписку о невыезде, сообщил Первый армянский фронт FAF ultras на своей официальной странице в Facebook*, опубликовав видео освобождения фанатов из ереванского ИВС.

Днем ранее FAF ultras заявили, что силовики применили непропорциональную силу при задержании футбольных болельщиков. «Участники акции во время переговоров с полицией согласились покинуть стадион и встретиться с любым представителем руководства Федерации футбола Армении, однако это требование было категорически отклонено представителем ФФА, после чего началось применение неоправданной силы», - сказано в публикации FAF ultras, опубликованной в Facebook*.

Мы недавно обновили приложение на Android и iOS, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram, либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Тигран Петросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
02:01, 4 марта 2025
Архитекторы Армении раскритиковали проект реконструкции ереванского «Каскада»
23:31, 3 марта 2025
Обсуждение проекта евроинтеграции отложено в Армении
Акция в поддержку Рубена Варданяна. 28 февраля 2025 г. Фото: Нарека Алексаняна https://hetq.am/ru/article/172905
17:16, 3 марта 2025
Участники акции в Ереване выступили в защиту армянских пленных
Мане Тандилян. Фото: https://brightarmenia.am/
15:04, 3 марта 2025
Помощь врачей потребовалась участнице голодовки в Ереване
Открытие реабилитационного центра для детей-инвалидов из Нагорного Карабаха. 2 марта 2025 г. Фото: https://www.armenianreport.com/ru/pubs/411254/
05:07, 3 марта 2025
Центр реабилитации карабахских детей-инвалидов открылся в Ереване
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
12:15, 2 марта 2025
Нагорные повороты. Карабах
4
О чем умолчал Трамп
Фото
18:40, 24 февраля 2025
Нагорные повороты. Карабах
2
Армению ждет горячая весна
Фото
06:13, 23 февраля 2025
Политическая география Южного Кавказа
10
Доклад «Внешние риски безопасности Армении»: как СВР подменяет повестку безопасности Армении
Все блоги
Справочник
Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Бадра Гунба, Адгур Ардзинба. Фото: https://mineconom-ra.org, https://apsnypress.info Главное о втором туре президентских выборов в Абхазии

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Блогеры
Фото
19:43, 2 марта 2025
Ветер с Апшерона
10
Время КС
Фото
12:15, 2 марта 2025
Нагорные повороты. Карабах
4
О чем умолчал Трамп
Фото
10:16, 1 марта 2025
Ветер с Апшерона
9
Трамп-шоу - учебник для Кавказа
Фото
18:40, 24 февраля 2025
Нагорные повороты. Карабах
2
Армению ждет горячая весна
Фото
06:13, 23 февраля 2025
Политическая география Южного Кавказа
10
Доклад «Внешние риски безопасности Армении»: как СВР подменяет повестку безопасности Армении
Аналитика
10:30, 7 февраля 2025
В январе 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
Темы дня
Жители Эрпели самостоятельно меняют трансформатор. Кадр видео https://vk.com/wall-74219800_2711083
03 марта 2025, 20:00
Самовольная замена трансформатора в Эрпели обернулась юридической проблемой

Александр Ефимов. Фото: пресс-служба партии "Яблоко"
03 марта 2025, 11:40
Александр Ефимов вышел на свободу

Мимоза из Абхазии. Кадр видео "Вести Сочи" https://rutube.ru/video/fc6bf137527db8211a68939586460969/
02 марта 2025, 19:33
Политологи поспорили о мотивах отмены запрета на ввоз мимозы из Абхазии

Мане Тандилян (слева) и ее соратники в палатке на площади Свободы в Ереване. Фото Step 1 https://step1.am/ru/2025/03/02/25464/
02 марта 2025, 14:37
Три оппозиционера объявили голодовку в Ереване

Встреча книжных клубов Нальчика и Владикавказа — новая традиция культурного обмена
Встреча книжных клубов Нальчика и Владикавказа — новая традиция культурного обмена
Дагестан: сельчане против нового генплана #shorts
Дагестан: сельчане против нового генплана #shorts
У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
Участник СВО обратился к главе Дагестана из-за смерти сестры #shorts
Участник СВО обратился к главе Дагестана из-за смерти сестры #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Показать больше