Девять футбольных фанатов в Армении обвинены в хулиганстве после срыва матчей

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Футбольные болельщики, задержанные за срыв матчей, отпущены из изолятора временного содержания, они обвинены в хулиганстве. Фанатская организация обвинила силовиков в применении непропорциональной силы при их задержании.

Как писал "Кавказский узел", футбольные фанаты в начале марта сорвали три матча, требуя отставки президента Федерации футбола Армении Армена Меликбекяна, девять болельщиков были задержаны, они подозреваются в хулиганстве.

Девять футбольных фанатов, которые участвовали в срыве матчей, обвинены в хулиганстве, они отпущены под подписку о невыезде, сообщил 3 марта корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы Следкома Армении.

По его словам, по факту инцидента на матче «Пюник» - «Арарат-Армения» инициировано уголовное производство по части 2 статьи 297 УК Армении (хулиганство, совершенное группой лиц). «Всего были задержаны девять человек», - отметил сотрудник пресс-службы.

Часть 2 статьи 297 Уголовного кодекса «Хулиганство» предусматривает наказание от штрафа в размере 50 тысяч драмов, ограничением свободы на срок до трех лет, арестом на срок от месяца до двух или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Все девять задержанных вышли на свободу по истечению 72 часов ареста, к ним применили меру пресечения подписку о невыезде, сообщил Первый армянский фронт FAF ultras на своей официальной странице в Facebook*, опубликовав видео освобождения фанатов из ереванского ИВС.

Днем ранее FAF ultras заявили, что силовики применили непропорциональную силу при задержании футбольных болельщиков. «Участники акции во время переговоров с полицией согласились покинуть стадион и встретиться с любым представителем руководства Федерации футбола Армении, однако это требование было категорически отклонено представителем ФФА, после чего началось применение неоправданной силы», - сказано в публикации FAF ultras, опубликованной в Facebook*.

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