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03:21, 2 марта 2025

Болельщики потребовали отставки президента Федерации футбола Армении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Футбольные фанаты сорвали три матча, требуя отставки президента Федерации футбола Армении Армена Меликбекяна. По подозрению в хулиганстве задержаны девять болельщиков. Федерация футбола предупредила о возможных санкциях УЕФА.

Армянские футбольные фанаты два дня подряд срывают игры высшего дивизиона, требуя отставки президента Федерации футбола Армении Армена Меликбекяна, передает корреспондент «Кавказского узла» со ссылкой на прямой эфир игры на телеканале Fast Sport.

Первый случай произошел 28 февраля во время игры «Гандзасар» - «Арарат», а 1 марта фанаты сорвали одновременно две игры «Ван» - «Алашкерт» и «Пюник» - «Арарат-Армения». Футбольные фанаты зажигали файеры, скандируя «Уходи!».

Игру «Ван» - «Алашкерт» пришлось прервать после того, как несколько футбольных фанатов выбежали на поле. Встреча возобновилась после того, как инспекторы удалили болельщиков с поля. Трансляция «Пюник» - «Арарат-Армения» так и не возобновилась.

Пользователь Facebook* Тигран Мазманян опубликовал видео с матча «Пюник» - «Арарат-Армения», на котором полицейский спецназ «красные береты» задерживает футбольных фанатов, укладывая их лицом на футбольный газон.

Федерация футбола Армении призвала болельщиков прекратить акции, в частности, не срывать игры на республиканском стадионе им. Вазгена Саркисяна. Согласно публикации ФФА, этот стадион – единственный, отвечающий высоким международным стандартам УЕФА. «Стадион находится под особым мониторингом из-за поведения футбольных фанатов во время матча Лиги наций УЕФА Армения - Фарерские острова в ноябре 2024 года, что привело к штрафу в размере 55 тысяч евро. Если аналогичный инцидент повторится, то стадион дисквалифицируют», - сказано в сообщении ФФА.

Если стадион дисквалифицируют, национальная сборная Армении и армянские клубы не смогут больше играть на этом стадионе, а самое главное - Армения лишится возможности проведения чемпионата мира по футболу для игроков в возрасте до 20 лет в 2029 году, отмечается в сообщении.

В пресс-службе МВД Армении сообщили о задержании девяти участников акций фанатов во время игры «Пюник» - «Арарат-Армения». «Девять человек задержаны по подозрению в хулиганстве», - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" глава управления по связям со СМИ и общественностью МВД Армении Зарзанд Габриелян.

Фанаты, сорвавшие игру «Ван» - «Алашкерт», были приглашены для дачи объяснений в полицейский участок в Чаренцаване, добавил он. «После дачи объяснений все они были отпущены», - пояснил представитель МВД Армении.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в 2019 году на матче азербайджанского клуба "Карабах" и люксембургского "Дюделанжа" армянские фанаты запустили над стадионом дрон с флагом Нагорного Карабаха. Ответственность за это взяли на себя фанаты "Первого армянского фронта".

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Автор: Тигран Петросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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