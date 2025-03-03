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07:04, 3 марта 2025

Эмоциональный комментарий в адрес силовиков привел жителя Владикавказа к штрафу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель Владикавказа Владимир Акоев опубликовал комментарий в социальной сети "Вконтакте", суд назначил ему штраф в 10 тысяч рублей.

Протокол по статье 20.3.1 КоАП РФ в отношении Владимира Акоева рассматривал Промышленный районный суд Владикавказа.

Поводом для него стал комментарий, в котором Владимир Акоев упрекнул силовиков в желании выслужиться, усомнился в их способности ценить жизни других людей и негативно охарактеризовал всю правоохранительную систему, следует из решения, опубликованного на сайте суда.

Санкции вмененной статьи предусматривают штраф от 10 до 20 тысяч рублей или до 15 суток ареста. Суд назначил ему минимальное наказание.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что суд во Владикавказе оштрафовал на 10 тысяч рублей Алину Торчинову за комментарий с критикой сотрудников ГИБДД. Административное дело в отношении Торчиновой было возбуждено из-за публикации в мессенджере Telegram, "содержащей высказывания, направленные на возбуждение ненависти или вражды, а также унижения достоинства человека по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения". Торчинова разместила голосовой комментарий, в котором обвинила сотрудников ГИБДД в коррупции, назвала "бессовестными" и применила в их отношении еще несколько нелестных эпитетов. При этом она сама же заявила, что теперь до нее "докопаются и предъявят судебный иск".

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Автор: "Кавказский узел"

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