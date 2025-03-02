Жительница Владикавказа оштрафована за критику полиции

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Суд во Владикавказе оштрафовал на 10 тысяч рублей Алину Торчинову за комментарий с критикой сотрудников ГИБДД.

Промышленный районный суд Владикавказа признал местную жительницу Алину Торчинову виновной в совершении административного правонарушения по статье 20.3.1 КоАП РФ, следует из постановления по делу об административном правонарушении, которое было опубликовано 1 марта на сайте суда.

В постановлении отмечается, что административное дело в отношении Торчиновой было возбуждено из-за публикации в мессенджере Telegram, "содержащей высказывания, направленные на возбуждение ненависти или вражды, а также унижения достоинства человека по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения".

Установлено, что Торчинова разместила голосовой комментарий, в котором обвинила сотрудников ГИБДД в коррупции, назвала "бессовестными" и применила в их отношении еще несколько нелестных эпитетов. При этом она сама же заявила, что теперь до нее "докопаются и предъявят судебный иск".

В судебном заседании Торчинова вину признала, в содеянном раскаялась. Суд оштрафовал ее на 10 тысяч рублей.

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