Житель Дагестана экстрадирован из Египта

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Египет экстрадировал в Россию жителя Дагестана, который обвиняется в похищении бизнесмена и вымогательстве крупной суммы денег.

По версии следствия, в ноябре 2023 года в Хасавюрте мужчина вместе с сообщником под угрозой применения огнестрельного оружия и причинения вреда здоровью похитил директора коммерческой организации.

Его избили и потребовали выкуп за освобождение. Похитители получили более 30 миллионов рублей, отпустили предпринимателя и скрылись, пишет 2 марта ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Сообщник обвиняемого был задержан и осужден. Сам обвиняемый в сентябре 2024 года был объявлен в международный розыск по инициативе МВД по Дагестану. Его обнаружили египетские правоохранительные органы, которые по каналам Интерпола сообщили об этом и задержали мужчину.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в 2023 году суд в Германии принял решение экстрадировать 21-летнего уроженца Чечни, который, по версии следствия, до смерти избил жителя Мюнстера.

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