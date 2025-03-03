Военный из Владикавказа осужден за уклонение от службы

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Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону оставил в силе приговор военнослужащему Владиславу Бетееву, которого ранее Владикавказский гарнизонный военный суд приговорил к пяти с половиной годам колонии общего режима за самовольное оставление места службы.

Южный окружной военный суд утвердил приговор военнослужащему-контрактнику Владиславу Бетееву, признав его виновным в самовольном оставлении места службы.

Приговор Бетееву в ноябре прошлого года вынес Владикавказский гарнизонный военный суд, он был приговорен к пяти годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Суд признал его виновным в совершении преступления по части 5 статьи 557 УК РФ. Адвокаты Бетеева подали апелляционную жалобу, определение по которой опубликовано на сайте Южного окружного военного суда 2 марта.

Бетеев, как следует из определения, 15 августа 2023 года, "желая отдохнуть от прохождения военной службы", самовольно оставил место службы - пункт временной дислокации неназванной войсковой части и до 3 октября того же года находился по месту жительства в Северной Осетии. Затем он самостоятельно прибыл в военную комендатуру Владикавказа.

Защитник Бетеева счел приговор незаконным и несправедливым из-за чрезмерной суровости и попросил отменить его, назначив подзащитному условный срок. Мотивировал он свое мнение, в частности, тем, что Бетеева ранее не был судим, вину признал, раскаялся, самостоятельно обратился в органы военного управления для участия в специальной военной операции, где проходил службу, а также болен рядом заболеваний.

Суд доводам защиты не внял и оставил приговор Бетееву без изменения, а апелляционную жалобу защитника - без удовлетворения.

"Кавказский узел" также писал, что 7 января стало известно, что суд в Нальчике приговорил к одному году лишения свободы военнослужащего-контрактника Магомеда Аушева, признав его виновным в самовольном оставлении части.

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