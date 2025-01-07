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11:53, 7 января 2025

Контрактник осужден в Нальчике за уклонение от службы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Нальчике приговорил к одному году лишения свободы военнослужащего-контрактника Магомеда Аушева, признав его виновным в самовольном оставлении части.

Согласно материалам дела, военнослужащий-контрактник Магомед Аушев покинул место прохождения службы и проводил время по своему усмотрению. Затем он сам явился в полицию и сообщил, что является военнослужащим. На суде он признал свою вину и пояснил, что покинул воинскую часть, поскольку хотел отдохнуть и помочь престарелой и нуждающейся в уходе матери.

Отсутствие Аушева в части обнаружил заместитель командира батальона, розыск контрактника результатов не дал. Мать Аушева рассказала, что сын ухаживал за ней и помогал дома по хозяйству. В полиции сообщили, что военный пришел сам и сообщил, что незаконно отсутствует на службе, указано в карточке дела, опубликованной на сайте Нальчикского гарнизонного военного суда.

Суд признал Магомеда Аушева виновным в самовольном оставлении части и приговорил его к одному году лишения свободы. Смягчающими обстоятельствами суд счел наличие у контрактника несовершеннолетнего ребенка, чистосердечное признание, раскаяние и оказание помощи в расследовании дела.

Комментариев от представителей Магомеда Аушева относительно приговора суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 3 января суд в Нальчике приговорил контрактника Руслана Хасанова к пяти годам лишения свободы условно за отсутствие в части.

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Автор: "Кавказский узел"

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