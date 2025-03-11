Юристы оценили шансы смягчения приговора братьям Карауши

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Сотрудники правозащитных организаций прокомментировали возможность смягчения пятилетнего приговора Нальчикского гарнизонного военного суда братьям Карауши, обвиненным в уклонении от службы. Суды всё реже учитывают смягчающие обстоятельства, а возвращение в зону СВО может стать ключом к условному сроку.

Как писал "Кавказский узел", братья-близнецы Карауши заключили контракт и проходили службу в одном подразделении одной и той же воинской части. С 5 июля до 4 декабря 2024 года они не являлись из отпуска в период мобилизации на службу, после чего прибыли в военный следственный отдел. Карауши были приговорены судом в Нальчике к пяти годам лишения свободы. Приговоры в силу пока не вступили и могут быть обжалованы, отмечается в релизе суда.

Перспективы обжалования приговора прокомментировали "Кавказскому узлу" юрист организации «Антипризыв» Артем Мугунянц, правозащитница, защищавшая права военнослужащих, и юрист Правозащитного центра Кабардино-Балкарии Заур Шокуев

Обжалование приговора братьям Карауши может дать результаты, не исключает Артем Мугунянц. «Братьям повезло, поскольку могли квалифицировать как преступление, совершенное группой лиц, и наказание было более тяжелым. Если есть явка с повинной, то это может быть смягчающим обстоятельством для вынесения приговора. Если суд это не учел, то это обстоятельство может быть использовано в обжаловании приговора. Приговор может быть пересмотрен вплоть до условного срока», - сказал он.

По его словам, в последнее время такие приговоры стали нормой. «Это жесткий приговор, но в последнее время суды выносят только такие решения. Мало случаев, когда наказание не такое жесткое. Это укладывается в логику типовых приговоров по данным делам, поскольку государство приняло решение строго наказывать тех, кто уклоняется от службы», - отметил Мугунянц.

24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство, указали правозащитники.

Юрист также добавил, что причиной смягчения приговора может стать согласие братьев вновь вернуться на в зону военной операции на Украине. «Условный срок возможен при ситуации, когда они, скажем так, по своему желанию снова отправятся на СВО. Тогда суд может дать условный срок, чтобы они отправились на СВО. Но если у них нет такого желания, то вряд ли возможно смягчение приговора», - указал он.

Юрист Правозащитного центра Кабардино-Балкарии Заур Шокуев также отмечает, что в последние годы в основном принимаются строгие приговоры. «Что касается несоразмерной строгости приговоров, то, как мы видим, с начала СВО санкции многих статей УК ужесточились. Суды принимают строгие приговоры», - сказал он.

По его словам, суд может посчитать явку и признание вины как смягчающее обстоятельство, но это зависит от других деталей, касающихся дела. «Конечно, суд вправе учесть как смягчающее обстоятельство если это явка с повинной . а учтет это суд или нет, уже зависит от того, какую оценку суд ей даст в совокупности с другими доказательствами по делу», - отметил Шокуев.

С юристами согласна пожелавшая не публиковать свое имя правозащитница, защищавшая права военнослужащих. «Чаще всего это осознанный выбор военнослужащих. Поэтому суды дают условные сроки, когда есть договоренность, что обвиняемый вернется на службу. Если обвиняемые не изъявляют такое желание, то как правило приговор бывает жестким», - сказала она.

По ее словам, апелляция скорее всего не даст положительного результата. «Я не припомню случаев, когда срок сокращали после апелляции. Обычно приговор остается в силе. Да, явка с повинной и признание вины – это смягчающее обстоятельство, но суд их видимо не учел или же учел, однако дал 5 лет лишения свободы. Не думаю, что в результате апелляции эти обстоятельства будут учтены», - отметила правозащитница.

Она также добавила, что такие суровые приговоры стали результатом ужесточения законодательства. «Это было сделано намеренно, с целью показать, что никто не сможет отделаться легким наказанием, условным сроком, например. Но интересно, что уголовных дел, то есть случаев неявки на службу, становится все больше, а не наоборот, как полагало государство», - указала она.

"Кавказский узел" также писал, что 4 марта суд в Нальчике приговорил к трем годам заключения военнослужащего Астемира Тешева, признав его виновным в самовольном оставлении части. 5 февраля военнослужащий Арсен Баев признан виновным в отсутствии на службе более восьми месяцев и приговорен военным судом в Нальчике к семи годам лишения свободы.

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