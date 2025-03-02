Контрактник осужден в Нальчике за уклонение от службы

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Контрактник Борис Павлюков взял отпуск, чтобы поехать на похороны брата и не явился вовремя на службу, так как у него умерла еще и тетя. Суд приговорил его к одному году лишения свободы условно, признав виновным в уклонении от службы.

Согласно материалам дела, военнослужащий-контрактник Борис Павлюков не прибыл в установленный срок на службу, а спустя меньше месяца явился с повинной в военный следственный отдел Следкома.

На суде Павлюков признал себя виновным, он рассказал, что командование предоставило ему отпуск, по окончании которого он не явился в воинскую часть. После этого он проживал с матерью по месту их жительства. Павлюков пояснил, что скончался его брат, умерла его тетя (родная сестра матери), и он побоялся оставлять свою мать одну после смерти близких родственников, сообщается в карточке дела, опубликованной на сайте суда.

Мать контрактника на суде пояснила, что у нее умер сын и Павлюков не смог приехать на похороны брата, так как находился в зоне специальной военной операции. Затем у нее умерла сестра. Павлюков, который к этому времени уже приехал к матери, помогал ей с похоронами ее сестры. После поминок он сам явился в Следком.

Суд, изучив материалы дела, пришел к выводу, что смерть родственников не является уважительной причиной уклонения Павлюкова от службы, поскольку его мать не нуждалась в посторонней помощи. При этом в качестве смягчающих обстоятельств суд учел явку Павлюкова с повинной и его участие в военной операции на Украине.

Суд признал Павлюкова виновным в уклонении от службы и приговорил его к одному году лишения свободы условно.

Комментариев от представителей Бориса Павлюкова относительно версии следствия и приговора суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что ранее стало известно, что суд в Нальчике приговорил к двум годам заключения военнослужащего Альгиза Валитова, признав его виновным в уклонении от службы.

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