Военный осужден в Нальчике за уклонение от службы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Нальчике приговорил к двум годам заключения военнослужащего Альгиза Валитова, признав его виновным в уклонении от службы.

Согласно материалам дела, военнослужащий Альгиз Валитов дважды – 18 октября 2024 года и 29 ноября 2024 года – не явился в установленный срок на службу и проводил по своему усмотрению. 19 декабря 2024 года Валитов сам явился в воинскую часть, дислоцированную в Сунженском районе Ингушетии.

На суде военный признал вину и раскаялся. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы в колонии общего режима, признав виновным в уклонении от службы, сообщила пресс-служба Нальчикского гарнизонного военного суда на его сайте.

Комментариев от представителей Альгиза Валитова относительно версии следствия и приговора суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 22 февраля стало известно, что суд в Нальчике приговорил к шести годам заключения военнослужащего Исропила Аушева, также признав его виновным в уклонении от службы.

Мы недавно обновили приложение на Android, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play, так и на страницах КУ в соцсетях. Также вы можете скачать наше мобильное приложение для IOS. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram, либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.