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06:42, 23 февраля 2025

Военный осужден в Нальчике за уклонение от службы

Военный в наручниках. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Нальчике приговорил к двум годам заключения военнослужащего Альгиза Валитова, признав его виновным в уклонении от службы.

Согласно материалам дела, военнослужащий Альгиз Валитов дважды – 18 октября 2024 года и 29 ноября 2024 года – не явился в установленный срок на службу и проводил по своему усмотрению. 19 декабря 2024 года Валитов сам явился в воинскую часть, дислоцированную в Сунженском районе Ингушетии.

На суде военный признал вину и раскаялся. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы в колонии общего режима, признав виновным в уклонении от службы, сообщила пресс-служба Нальчикского гарнизонного военного суда на его сайте.

Комментариев от представителей Альгиза Валитова относительно версии следствия и приговора суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 22 февраля стало известно, что суд в Нальчике приговорил к шести годам заключения военнослужащего Исропила Аушева, также признав его виновным в уклонении от службы.

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Автор: "Кавказский узел"

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