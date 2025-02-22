Военнослужащий осужден в Кабардино-Балкарии за уклонение от службы

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Суд в Нальчике приговорил к шести годам заключения военнослужащего Исропила Аушева, признав его виновным в уклонении от службы.

Согласно материалам дела, военнослужащий Исропил Аушев 19 декабря 2023 года самовольно оставил место службы, а 19 августа 2024 года сам явился в воинскую часть, дислоцированную в Ингушетии.

На суде Аушев признал свою вину, он рассказал, что проводил время по своему усмотрению. Суд приговорил его к шести годам лишения свободы колонии строгого режима, признав виновным в уклонении от службы, сообщила пресс-служба Нальчикского гарнизонного военного суда на его сайте.

Комментариев от представителей Исропила Аушева относительно версии следствия и приговора суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 7 января стало известно, что суд в Нальчике приговорил к одному году лишения свободы военнослужащего-контрактника Магомеда Аушева, признав его виновным в самовольном оставлении части.

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