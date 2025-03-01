Житель Армавира задержан за продажу сувениров с экстремистской символикой

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Во время продажи нард с экстремистской символикой армавирские силовики задержали местного жителя. Выяснилось, что подобную сувенирную продукцию он изготавливал сам.

В Армавире полицейские задержали мужчину, который изготавливал и продавал сувениры с символикой экстремистской организации.

По данным Главного управления МВД России по Краснодарскому краю, мужчина был задержан в момент продажи нард с упомянутой символикой. В доме 36-летнего задержанного, а также в арендованной мастерской и в магазине силовики нашли и другие сувениры с такой же символикой - фишки, игральные кости, четки, а также компьютер с файлами с изображениями запрещенной атрибутики, пишет 28 февраля "Интерфакс".

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 282.2 УК РФ (сбыт в целях пропаганды атрибутики и символики экстремистских организаций).

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале февраля в Железноводске был приговорен к полутора годам колонии строгого режима местный житель за татуировки с символикой АУЕ (организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России судом).

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