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04:14, 1 марта 2025

Житель Армавира задержан за продажу сувениров с экстремистской символикой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Во время продажи нард с экстремистской символикой армавирские силовики задержали местного жителя. Выяснилось, что подобную сувенирную продукцию он изготавливал сам.

В Армавире полицейские задержали мужчину, который изготавливал и продавал сувениры с символикой экстремистской организации.

По данным Главного управления МВД России по Краснодарскому краю, мужчина был задержан в момент продажи нард с упомянутой символикой. В доме 36-летнего задержанного, а также в арендованной мастерской и в магазине силовики нашли и другие сувениры с такой же символикой - фишки, игральные кости, четки, а также компьютер с файлами с изображениями запрещенной атрибутики, пишет 28 февраля "Интерфакс".

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 282.2 УК РФ (сбыт в целях пропаганды атрибутики и символики экстремистских организаций).

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале февраля в Железноводске был приговорен к полутора годам колонии строгого режима местный житель за татуировки с символикой АУЕ (организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России судом).

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Автор: "Кавказский узел"

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Скриншоты https://www.bbc.com/azeri/, https://dzen.ru/sputnikaz, https://www.meydan.tv/ru/article/v-azerbajdzhane-annulirovana-korrespondentskaya-akkreditacziya-golosa-ameriki/, https://turan.az/ru/obshhestvo/obrashhenie-k-citateliam-informacionnogo-agentstva-turan-790363 Главное о закрытых в Азербайджане медиа

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