Житель Ставрополья осужден за татуировку с экстремистской символикой

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Суд в Железноводске приговорил к 1,5 года колонии строгого режима местного жителя из-за татуировки с символикой АУЕ*.

По версии следствия, в июле 2024 года мужчина, находясь на базе отдыха в Иноземцево, публично демонстрировал татуировку с символикой "Арестантского уголовного единства" (АУЕ)*.

Ранее гражданин привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение, сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Ставропольскому краю 10 февраля в своем телеграм-канале.

Мужчину суд признал виновным в совершении преступления по части 1 статьи 282.4 УК РФ (публичное демонстрация символики экстремистской организации). Ему назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в январе суд в Сочи оштрафовал местного жителя, сочтя, что фото в соцсети с восьмиконечной звездой на изготовленном им торте пропагандирует движение АУЕ*.

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* организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России судом.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.