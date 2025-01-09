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07:10, 9 января 2025

Украшение торта привело сочинца к штрафу за пропаганду экстремизма

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Сочи оштрафовал местного жителя Илью Иорданова, сочтя, что фото в соцсети с восьмиконечной звездой на изготовленном им торте пропагандирует экстремистское движение АУЕ*.

Согласно материалам дела, житель Сочи Илья Иорданов изготовил торт и украсил его изображением восьмиконечной звезды, далее он сфотографировал торт и разместил снимок в соцсети. Фото обнаружили силовики и завели на Иорданова дело о демонстрации экстремистской символики, поскольку восьмиконечная звезда используется экстремистской организацией "Арестантское уголовное единство" (АУЕ)*

Центральный районный суд Сочи признал Иорданова виновным в пропаганде экстремистской символики и оштрафовали его на две тысячи рублей, а также обязал удалить фото из соцсетей, сообщается в карточке дела, опубликованной на сайте суда.

Комментариев от Ильи Иорданова или его представителей относительно приговора суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что в мае 2023 года ячейка АУЕ* была выявлена в следственном изоляторе Краснодара.

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* организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России судом.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

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