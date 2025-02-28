Гибель двух человек в Карачаево-Черкесии признана халатностью

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Погибшие под лавиной в Карачаево-Черкесии нарушили требования безопасности. Следком расследует дело о халатности.

Как писал "Кавказский узел", двое альпинистов, попавших под лавину в районе балки Орленок Софийской поляны в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии, найдены погибшими, сообщило МЧС России.

Уголовное дело по факту халатности, повлекшей гибель двух человек в результате схода снежной лавины, возбуждено в Карачаево-Черкесии, сообщил сегодня "Интерфакс".

По данным следствия, 17 февраля в Карачаево-Черкесию командировали 15 работников противопожарной и аварийно-спасательной службы Ставропольского края для проведения учебно-тренировочных сборов по горной подготовке и поисково-спасательным работам в сложных природных условиях.

19 февраля двое работников службы вместе с мужчиной, который не участвовал в сборах, отправились по горному маршруту к слону урочища Орленок в Софийском ущелье КЧР. При этом не были приняты меры по обеспечению безопасности на маршруте, а вероятность схода снежных лавин проигнорирована. "В результате халатности, допущенной при организации указанных тренировочных сборов, следовавшая по маршруту группа людей оказалась в эпицентре произошедшего в тот момент схода снежной лавины, что повлекло смерть одного из работников спасательной службы и вышеуказанного мужчины", - сообщило управление Следкома России по Карачаево-Черкесии.

Расследуется уголовное дело по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух лиц (часть 3 статьи 293 УК РФ).

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