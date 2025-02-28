RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
20:25, 28 февраля 2025

Гибель двух человек в Карачаево-Черкесии признана халатностью

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Погибшие под лавиной в Карачаево-Черкесии нарушили требования безопасности. Следком расследует дело о халатности. 

Как писал "Кавказский узел", двое альпинистов, попавших под лавину в районе балки Орленок Софийской поляны в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии, найдены погибшими, сообщило МЧС России.

Уголовное дело по факту халатности, повлекшей гибель двух человек в результате схода снежной лавины, возбуждено в Карачаево-Черкесии, сообщил сегодня "Интерфакс".

По данным следствия, 17 февраля в Карачаево-Черкесию командировали 15 работников противопожарной и аварийно-спасательной службы Ставропольского края для проведения учебно-тренировочных сборов по горной подготовке и поисково-спасательным работам в сложных природных условиях.

19 февраля двое работников службы вместе с мужчиной, который не участвовал в сборах, отправились по горному маршруту к слону урочища Орленок в Софийском ущелье КЧР. При этом не были приняты меры по обеспечению безопасности на маршруте, а вероятность схода снежных лавин проигнорирована. "В результате халатности, допущенной при организации указанных тренировочных сборов, следовавшая по маршруту группа людей оказалась в эпицентре произошедшего в тот момент схода снежной лавины, что повлекло смерть одного из работников спасательной службы и вышеуказанного мужчины", -  сообщило управление Следкома России по Карачаево-Черкесии.

Расследуется уголовное дело по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух лиц (часть 3 статьи 293 УК РФ).

Мы недавно обновили приложение на Android и iOS, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram, либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
09:24, 26 февраля 2025
Режим беспилотной опасности введен в Северной Осетии
Алексей Сафонов. Фото из Telegram-канала депутата Госдумы Александра Хинштейна https://t.me/Hinshtein/1002
05:03, 26 февраля 2025
Обвинение запросило 24 года колонии для Алексея Сафонова
Сотрудники ФСБ. Скриншот видео You Tube https://www.yugopolis.ru
01:23, 25 февраля 2025
Неделя с 17 по 23 февраля прошла без жертв в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе
Российская военная техника в зоне специальной военной спецоперации. Фото: https://z.mil.ru https://commons.wikimedia.org
09:27, 23 февраля 2025
Власти признали убитыми на Украине 5950 бойцов с юга России
Спасатель на снегу. Иллюстрация создана с помощью программы Copilot
05:47, 20 февраля 2025
Спасатель погиб при сходе лавины в Карачаево-Черкесии
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:31, 16 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Город-спутник и другое. Жителей Кавминвод волнует массовая застройка курорта
Фото
15:47, 3 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Помог срок давности. Об одном судебном мыльном пузыре
Фото
19:12, 9 января 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
16
История с флагом, или как из мухи раздуть слона
Все блоги
Справочник
Скриншоты https://www.bbc.com/azeri/, https://dzen.ru/sputnikaz, https://www.meydan.tv/ru/article/v-azerbajdzhane-annulirovana-korrespondentskaya-akkreditacziya-golosa-ameriki/, https://turan.az/ru/obshhestvo/obrashhenie-k-citateliam-informacionnogo-agentstva-turan-790363 Главное о закрытых в Азербайджане медиа

Плакат, осуждающий центральную прессу в лице газеты «Правда». Ереван, лето 1988. Фото: own collection https://ru.wikipedia.org Сумгаитские погромы 1988 года

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Блогеры
Фото
09:31, 16 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Город-спутник и другое. Жителей Кавминвод волнует массовая застройка курорта
Фото
15:47, 3 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Помог срок давности. Об одном судебном мыльном пузыре
Фото
19:12, 9 января 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
16
История с флагом, или как из мухи раздуть слона
Фото
13:24, 29 ноября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
5
Госдума отклонила законопроект, угрожавший заповедным зонам страны
Фото
14:52, 11 ноября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Кавминводы против застройки горы Машук
Аналитика
10:30, 7 февраля 2025
В январе 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
Темы дня
Александр Бастрыкин. Фото: предоставлено пресс-службой СК РФ
28 февраля 2025, 15:34
Бастрыкин отреагировал на жалобы жителей дагестанского села

Рубен Варданян. Фото: https://1news.az/news/20230925124504675-Ruben-Vardanyan-pytalsya-bezhat-iz-Karabakha-pereodevshis-zhenshcinoi-SMI
28 февраля 2025, 12:05
Армянские оппозиционеры выступили в поддержку Рубена Варданяна

Крушение самолета AZAL. Фото: APA https://ru.apa.az/incident/kazaxstan-do-publikacii-predvaritelnogo-otceta-ne-budet-kommentirovat-neoficialnuyu-informaciyu-kasayushhuyusya-kruseniya-samoleta-azal-600288
28 февраля 2025, 09:29
Власти Азербайджана сочли запоздалым заявление Кадырова о крушении самолета AZAL

Мимоза. Фото пресс-службы Сочинской таможни
27 февраля 2025, 16:49
Пользователей соцсетей возмутило бездействие властей Абхазии на фоне проблем с мимозой

Встреча книжных клубов Нальчика и Владикавказа — новая традиция культурного обмена
Встреча книжных клубов Нальчика и Владикавказа — новая традиция культурного обмена
Дагестан: сельчане против нового генплана #shorts
Дагестан: сельчане против нового генплана #shorts
У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
Участник СВО обратился к главе Дагестана из-за смерти сестры #shorts
Участник СВО обратился к главе Дагестана из-за смерти сестры #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Показать больше