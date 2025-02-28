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14:19, 28 февраля 2025

Житель Ингушетии арестован за помощь боевикам

Наручники. Фото Елены Синеок, Юга.ру

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

57-летний житель Ингушетии, подозреваемый в помощи боевикам, задержан в Магасе.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2024 года против жителя Ингушетии было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, он давал свой автомобиль членам обособленной ячейки "Исламского государства"*.

Мужчина задержан в Магасе. По версии следствия, в апреле 2023 года он добровольно оказывал содействие членам незаконного вооруженного формирования – обособленной ячейки международной террористической организации "Исламское государство"*. Подозреваемый предоставлял боевикам личный транспорт и перевозил их по республике, чтобы скрыть от правоохранителей. "Действия подозреваемого позволили разыскиваемым лицам продолжить свою террористическую деятельность на территории Ингушетии", - сообщило следственное управление следственного комитета по республике.

В отношении 57-летнего местного жителя возбуждено дело о пособничестве боевикам (ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 205.5 и ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 208 УК России). Подозреваемый задержан и заключен под стражу до 24 апреля, говорится в сообщении на сайте ведомства.

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* организация признана террористической и запрещена в России судом.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

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