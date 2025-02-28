Житель Ингушетии арестован за помощь боевикам

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57-летний житель Ингушетии, подозреваемый в помощи боевикам, задержан в Магасе.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2024 года против жителя Ингушетии было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, он давал свой автомобиль членам обособленной ячейки "Исламского государства"*.

Мужчина задержан в Магасе. По версии следствия, в апреле 2023 года он добровольно оказывал содействие членам незаконного вооруженного формирования – обособленной ячейки международной террористической организации "Исламское государство"*. Подозреваемый предоставлял боевикам личный транспорт и перевозил их по республике, чтобы скрыть от правоохранителей. "Действия подозреваемого позволили разыскиваемым лицам продолжить свою террористическую деятельность на территории Ингушетии", - сообщило следственное управление следственного комитета по республике.

В отношении 57-летнего местного жителя возбуждено дело о пособничестве боевикам (ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 205.5 и ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 208 УК России). Подозреваемый задержан и заключен под стражу до 24 апреля, говорится в сообщении на сайте ведомства.

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