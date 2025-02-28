Запрещен проезд по Транскаму

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Движение по Транскавказской магистрали запрещено в связи с ухудшением погоды.

Как писал "Кавказский узел", 18 февраля Транскам был закрыт для большегрузов, а 25 февраля - для всех машин. Ограничения были сняты 26 февраля после расчистки дороги.

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет и является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией.

Движение всех видов транспорта по Транскавказской магистрали на участке Бурон – Северный портал Рокского тоннеля запрещено в обоих направлениях с 22 мск 27 февраля, сообщило в своем телеграм-канале управление МЧС по Северной Осетии.

Запрет введен в связи с ухудшением погодных условий и невозможностью обеспечения безопасного проезда, говорится в публикации.

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