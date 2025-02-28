RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
07:13, 28 февраля 2025

Запрещен проезд по Транскаму

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Движение по Транскавказской магистрали запрещено в связи с ухудшением погоды.

Как писал "Кавказский узел", 18 февраля Транскам был закрыт для большегрузов, а 25 февраля - для всех машин. Ограничения были сняты 26 февраля после расчистки дороги.

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет и является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией.

Движение всех видов транспорта по Транскавказской магистрали на участке Бурон – Северный портал Рокского тоннеля запрещено в обоих направлениях с 22 мск 27 февраля, сообщило в своем телеграм-канале управление МЧС по Северной Осетии.

Запрет введен в связи с ухудшением погодных условий и невозможностью обеспечения безопасного проезда, говорится в публикации.

Мы недавно обновили приложение на Android и iOS, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram, либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
06:13, 28 февраля 2025
Военный из Табасаранского района убит на Украине
00:19, 28 февраля 2025
Три бойца из Батайска убиты в военной операции
13:57, 27 февраля 2025
Владельцу заправки в Новом Хушете продлен срок домашнего ареста
13:48, 27 февраля 2025
Мазут обнаружен на трех участках побережья в Анапе
13:39, 27 февраля 2025
Военно-Грузинская дорога открыта с ограничениями
12:36, 27 февраля 2025
3
 Кадыров нашел два объяснения санкций против своей матери
Все события дня
Новости
Транскавказская автомагистраль. Фото с сайта kmv.gorodskoitelegraf.ru
11:36, 26 февраля 2025
Сняты ограничения на проезд по Транскаму
Транскавказская автомагистраль. Фото: Rosavtodor.ru https://ru.wikipedia.org
12:40, 25 февраля 2025
Транскам закрыт для всех видов транспорта
Транскам. Фото: https://south-ossetia.info/transkam-alternativnye-varianty/
10:43, 18 февраля 2025
Военно-Грузинская дорога и Транскам закрыты
23:16, 5 января 2025
Транскам закрыт для движения всех видов транспорта
04:55, 4 декабря 2024
Владикавказцы уличили "Высший совет осетин" в популизме
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
13:01, 27 февраля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
1
Мэра оштрафовали за непристёгнутый ремень безопасности
Фото
15:25, 21 февраля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
7
теперь можно учить язык в маршрутке
Фото
19:10, 20 февраля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
6
правозащитницу, которая врала о пытках на Кавказе, экстрадируют
Все блоги
Справочник
Cезон ввоза мимозы из Абхазии в Сочи. Фото Нины Зотиной, Юга.ру Мимоза и выборы: что происходит на границе Абхазии с Россией

Рамзан Кадыров с дочерьми. Скриншот сообщения со страницы Айшат Кадыровой в INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/CaMhkznoU3p/ Главное о кадровой политике Кадырова

Плакат участников марша памяти Бориса Немцова. Москва, 1 марта 2015 г. Фото Вячеслава Ферапошкина для «Кавказского узла» Чеченский след в убийстве Немцова

Блогеры
Фото
13:01, 27 февраля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
1
Мэра оштрафовали за непристёгнутый ремень безопасности
Фото
15:42, 21 февраля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
4
сказочный мэр
Фото
15:25, 21 февраля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
7
теперь можно учить язык в маршрутке
Фото
19:10, 20 февраля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
6
правозащитницу, которая врала о пытках на Кавказе, экстрадируют
Фото
12:56, 20 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
42
Власти Грузии не планируют сидеть за одним столом с РФ в "таком режиме"
Аналитика
10:30, 7 февраля 2025
В январе 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
Темы дня
Мимоза. Фото пресс-службы Сочинской таможни
27 февраля 2025, 16:49
Пользователей соцсетей возмутило бездействие властей Абхазии на фоне проблем с мимозой

Водители заблокировали КПП "Псоу" из-за запрета на вывоз мимозы из Абхазии. 27 февраля 2025 г. Скриншот видео https://t.me/respublicaabh/11809
27 февраля 2025, 14:14
Водители заблокировали КПП "Псоу" из-за запрета на вывоз мимозы из Абхазии

Адам Делимханов. Фото: Duma.gov.ru
27 февраля 2025, 13:03
Делимханов повторил угрозы "евроичкерийцам"

Игбал Абилов. Фото: Ульвия Али https://www.meydan.tv/
27 февраля 2025, 12:07
Игбал Абилов оставлен под стражей

Встреча книжных клубов Нальчика и Владикавказа — новая традиция культурного обмена
Встреча книжных клубов Нальчика и Владикавказа — новая традиция культурного обмена
Дагестан: сельчане против нового генплана #shorts
Дагестан: сельчане против нового генплана #shorts
У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
Участник СВО обратился к главе Дагестана из-за смерти сестры #shorts
Участник СВО обратился к главе Дагестана из-за смерти сестры #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Показать больше