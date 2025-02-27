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04:09, 27 февраля 2025

Житель Калмыкии заподозрен в разжигании национальной вражды

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сотрудники ФСБ уличили жителя Целинного района Калмыкии в распространении призывов к насилию на этнической почве. 

О задержании жителя поселка Овата республиканское управление ФСБ сообщило 26 февраля. 

По информации силовиков, 43-летний мужчина распространял в интернете призывы к экстремистской деятельности. Он использовал социальную сеть “ВКонтакте” для публикации высказываний, подстрекающих к насилию по национальному признаку, сообщило со ссылкой на ФСБ РИА “Калмыкия”. 

Статья о публичных призывах к экстремистской деятельности (часть 2 статьи 280 УК России) предусматривает до пяти лет лишения свободы. В сообщении ФСБ не уточняется, какая мера пресечения избрана подозреваемому.

"Кавказский узел" писал, что житель Северского района Кубани Вячеслав Кондаленков в феврале получил по аналогичному обвинению год лишения свободы условно.

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Автор: "Кавказский узел"

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