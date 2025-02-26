27 человек задержаны после стычки уроженца Дагестана с полицейскими

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В полицию доставлены 27 человек, пытавшихся помешать силовикам задержать уроженца Дагестана в Подмосковье.

Сообщение о нарушении общественного порядка в магазине поселка опытного хозяйства Ермолино поступило в отдел полиции Дмитровского городского округа 23 февраля, сообщило сегодня в своем телеграм-канале управление МВД по Московской области, на публикацию которого обратил внимание "Коммерсант".

"Нарядом патрульно-постовой службы полиции был выявлен уроженец Дагестана, находящийся в неадекватном состоянии и не выполняющий законные требования полицейских. При посадке мужчины в служебный автомобиль, его знакомые попытались спровоцировать конфликт со стражами правопорядка с целью воспрепятствования его задержания", - говорится в сообщении.

Уроженец Дагестана 1999 года рождения признан виновным по статье 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и по решению суда арестован на 13 суток.

"Из общежития, расположенного в данном населенном пункте, в полицию были доставлены 27 человек, среди которых находился зачинщик противоправного деяния 1998 г.р. На него составлен административный материал по ст. 19.3 КоАП РФ", - говорится в публикации.

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