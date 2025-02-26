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10:04, 26 февраля 2025

Школьник задержан в Дагестане за ножевое ранение одноклассника

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ученик девятого класса госпитализирован в Каякентском районе с ножевым ранением, его одноклассник задержан.

15-летний житель села Дружба Каякентского района стал подозреваемым по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), сообщает на своем сайте управление СКР по Дагестану.

"По версии следствия, 24 февраля 2025 года подозреваемый, находясь в раздевалке спортивного зала в учебном заведении Каякентского района, на почве возникших личных неприязненных отношений, используя в качестве оружия имеющийся при себе нож, нанес им удар в область грудной клетки своему однокласснику. В результате указанных действий последнему причинен тяжкий вред здоровью, опасный для жизни", - говорится в публикации.

По данным полиции, оба участника конфликта – ученики местной школы. "В ходе разбирательства полицейскими установлено, что до начала урока физкультуры двое учащихся 9 класса, находясь в раздевалке, повздорили между собой. Один из участников ссоры отпустил другому пощечину. Тот вытащил имевшийся при себе нож и нанес удар, ранив в живот. Пострадавший госпитализирован, подозреваемый доставлен в отдел полиции", - говорится в публикации в телеграм-канале МВД Дагестана.

Часть 2 статьи 111 УК РФ предусматривает до 10 лет лишения свободы.

"Кавказский узел" писал также об аналогичном инциденте, произошедшем в октябре 2021 года в махачкалинской школе. Там во время конфликта между двумя девятиклассниками один из подростков ударил другого ножом. Раненый скончался в больнице, нападавший был задержан по делу об убийстве.

Кроме того, следователи завели дело о халатности в отношении директора и завуча, Минобрнауки сообщило об увольнении их обоих. В октябре 2022 года бывший директор школы был освобожден от уголовной ответственности, суд назначил ему судебный штраф в 40 тысяч рублей.

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Автор: "Кавказский узел"

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