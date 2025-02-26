RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
09:24, 26 февраля 2025

Режим беспилотной опасности введен в Северной Осетии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Угроза атаки беспилотников объявлена в Северной Осетии и других регионах СКФО, объявил глава республики.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью военные перехватили и уничтожили 128 беспилотников - на Кубани, в Крыму, в Брянской и Курской областях, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Утром на Кубани были уничтожены еще два дрона.

В Северной Осетии, "как и в остальных регионах СКФО", введен режим беспилотной опасности, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Сергей Меняйло. "Оперативный штаб работает круглосуточно. Все силы и средства переведены в режим повышенной готовности", - написал он.

Аэропорты Минвод, Нальчика, Грозного и Владикавказа "работают штатно, принимают и отправляют воздушные суда", говорится в телеграм-канале "Представитель Росавиации". "Распространяемая в соцсетях информация, в том числе в ТГ-канале SHOT, не соответствует действительности", - отмечается в публикации.

Ранее сегодня телеграм-канал Shot сообщил, что план «Ковёр» введен в четырёх аэропортах Северного Кавказа, и аэропорты в Минеральных Водах, Нальчике, Грозном и Владикавказе не принимают и не отправляют рейсы. "Причина - возможная атака БПЛА", - говорится в сообщении.

Мы недавно обновили приложение на Android, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play, так и на страницах КУ в соцсетях. Также вы можете скачать наше мобильное приложение для IOS. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram, либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Сотрудники ФСБ. Скриншот видео You Tube https://www.yugopolis.ru
01:23, 25 февраля 2025
Неделя с 17 по 23 февраля прошла без жертв в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе
Российская военная техника в зоне специальной военной спецоперации. Фото: https://z.mil.ru https://commons.wikimedia.org
09:27, 23 февраля 2025
Власти признали убитыми на Украине 5950 бойцов с юга России
Российские военнослужащие на Украине. Фото: Mil.ru
05:13, 19 февраля 2025
Более 5900 бойцов из СКФО и ЮФО убиты на Украине
Сотрудники спецслужб во время КТО. Фото пресс-службы НАК nac.gov.ru
01:32, 18 февраля 2025
За неделю с 10 по 16 февраля в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
02:11, 17 февраля 2025
Кубань попала в число лидеров рейтинга регионов по качеству жизни
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
11:43, 25 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
9
«Овечье» дело. Неуместное слово или оскорбление?
Фото
13:09, 23 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
22
Коммунальные страдания, или о не управляющих компаниях
Фото
11:57, 23 февраля 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
81-я годовщина депортации вайнахов!
Все блоги
Справочник
Ингушская семья Газдиевых у тела умершей дочери. Казахстан, 1944 год. Фото https://ru.wikipedia.org Депортация чеченцев и ингушей

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Елена Милашина в чеченской больнице. Фото: Сергея Бабинеца https://t.me/babinetssergey/849 Елена Милашина в московской клинике. Фото Анны Артемьевой / ”Новая газета”https://t.me/novaya_pishet/41070?single Нападение на Милашину и Немова в Чечне

Блогеры
Фото
11:43, 25 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
9
«Овечье» дело. Неуместное слово или оскорбление?
Фото
13:09, 23 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
22
Коммунальные страдания, или о не управляющих компаниях
Фото
11:57, 23 февраля 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
81-я годовщина депортации вайнахов!
Фото
15:42, 21 февраля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
4
сказочный мэр
Фото
15:25, 21 февраля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
7
теперь можно учить язык в маршрутке
Аналитика
10:30, 7 февраля 2025
В январе 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
Темы дня
Фарид Исмаилов. Фото: https://www.meydan.tv/ru/article/po-delu-toplum-tv-arestovan-zhurnalist-farid-ismailov/
25 февраля 2025, 18:13
Журналист Фарид Исмаилов оставлен под стражей

Транскавказская автомагистраль. Фото: Rosavtodor.ru https://ru.wikipedia.org
25 февраля 2025, 12:40
Транскам закрыт для всех видов транспорта

Село Старый Сивух. Фото: gumbet.dag.muzkult.ru/media/2019/01/11/1270614385/file11100.jpg https://ru.wikipedia.org
25 февраля 2025, 12:01
Сивухцы добились реакции Меликова на свои требования

Cезон ввоза мимозы из Абхазии в Сочи. Фото Нины Зотиной, Юга.ру
25 февраля 2025, 10:17
Абхазские предприниматели столкнулись с запретом на ввоз мимозы в Россию

Встреча книжных клубов Нальчика и Владикавказа — новая традиция культурного обмена
Встреча книжных клубов Нальчика и Владикавказа — новая традиция культурного обмена
Дагестан: сельчане против нового генплана #shorts
Дагестан: сельчане против нового генплана #shorts
У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
Участник СВО обратился к главе Дагестана из-за смерти сестры #shorts
Участник СВО обратился к главе Дагестана из-за смерти сестры #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Показать больше