Режим беспилотной опасности введен в Северной Осетии

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Угроза атаки беспилотников объявлена в Северной Осетии и других регионах СКФО, объявил глава республики.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью военные перехватили и уничтожили 128 беспилотников - на Кубани, в Крыму, в Брянской и Курской областях, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Утром на Кубани были уничтожены еще два дрона.

В Северной Осетии, "как и в остальных регионах СКФО", введен режим беспилотной опасности, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Сергей Меняйло. "Оперативный штаб работает круглосуточно. Все силы и средства переведены в режим повышенной готовности", - написал он.

Аэропорты Минвод, Нальчика, Грозного и Владикавказа "работают штатно, принимают и отправляют воздушные суда", говорится в телеграм-канале "Представитель Росавиации". "Распространяемая в соцсетях информация, в том числе в ТГ-канале SHOT, не соответствует действительности", - отмечается в публикации.

Ранее сегодня телеграм-канал Shot сообщил, что план «Ковёр» введен в четырёх аэропортах Северного Кавказа, и аэропорты в Минеральных Водах, Нальчике, Грозном и Владикавказе не принимают и не отправляют рейсы. "Причина - возможная атака БПЛА", - говорится в сообщении.

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