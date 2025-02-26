Движение по Военно-Грузинской дороге полностью запрещено

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Закрыт проезд через КПП "Верхний Ларс" для любого вида транспорта из-за ухудшения погодных условий.

Как писал "Кавказский узел", выезд большегрузного транспорта из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге был запрещен 16 февраля. Лишь днем 25 февраля проезд по дороге был разрешен.

Проезд по Военно-Грузинской дороге запрещен для всех видов автотранспортных средств на участке от Владикавказа до населенного пункта Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации. Запрет введен в связи с ухудшением погодных условий в Грузии и невозможностью обеспечить безопасность на дорогах, пишет 25 февраля Главное управление МЧС по республике Северная Осетия.

На сайте Центра организации дорожного движения указано по данным на 03.00 мск 26 февраля, что проезд закрыт "в связи с погодными условиями". В очереди значится 779 автомобилей, в зеленой зоне ни одного транспортного средства нет.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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