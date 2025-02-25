RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
15:39, 25 февраля 2025

Житель Ставрополья арестован за попытку поджога почты

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики задержали ставропольца, который в январе попытался поджечь отделение почты, он арестован. По версии ФСБ, он пытался совершить поджог по заданию спецслужб Украины.

Сотрудники УФСБ и ГУ МВД по Ставропольскому краю задержали местного жителя, подозреваемого в попытке совершить поджог отделения "Почты России" в краевом центре, сообщил сегодня "интерфакс" со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Ставропольскому краю.

"Установлено, что в январе текущего года злоумышленник по заданию сотрудника Службы безопасности Украины, используя самодельное зажигательное устройство, пытался осуществить поджог отделения почтовой связи УФПС Ставропольского края АО "Почта России", расположенного в Ставрополе", - говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по  статье о попытке совершения террористического акта группой лиц по предварительному сговору. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Пожар в здании "Почти России" на улице Кирина произошел 28 января.  Огнем было повреждено помещение на площади 5 кв. метров, говорится в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что уголовное дело по статье о хулиганстве расследуется против 68-летней пенсионерки из Невинномысска. Подозреваемая рассказала, что подожгла фейерверки в одном из банков по указанию позвонивших ей неизвестных.

Мы недавно обновили приложение на Android, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play, так и на страницах КУ в соцсетях. Также вы можете скачать наше мобильное приложение для IOS. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram, либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Сотрудники ФСБ. Скриншот видео You Tube https://www.yugopolis.ru
01:23, 25 февраля 2025
Неделя с 17 по 23 февраля прошла без жертв в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе
Ленинский районный суд Ставрополя. Фото: https://sudyrf.info/
16:18, 24 февраля 2025
Ставрополец арестован по делу о теракте
День памяти вайнахов. Фото: https://memohrc.org/ru/audio/23-fevralya-den-pamyati-o-deportacii-vaynahov-novyy-vypusk-podkasta признан инагентом
23:35, 23 февраля 2025
Жители СКФО почтили память жертв депортации вайнахов
Военный сидит в поле. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
22:39, 23 февраля 2025
Военнослужащий со Ставрополья убит в зоне СВО
Российская военная техника в зоне специальной военной спецоперации. Фото: https://z.mil.ru https://commons.wikimedia.org
09:27, 23 февраля 2025
Власти признали убитыми на Украине 5950 бойцов с юга России
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:31, 16 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Город-спутник и другое. Жителей Кавминвод волнует массовая застройка курорта
Фото
15:47, 3 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Помог срок давности. Об одном судебном мыльном пузыре
Фото
19:12, 9 января 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
16
История с флагом, или как из мухи раздуть слона
Все блоги
Справочник
Ингушская семья Газдиевых у тела умершей дочери. Казахстан, 1944 год. Фото https://ru.wikipedia.org Депортация чеченцев и ингушей

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Елена Милашина в чеченской больнице. Фото: Сергея Бабинеца https://t.me/babinetssergey/849 Елена Милашина в московской клинике. Фото Анны Артемьевой / ”Новая газета”https://t.me/novaya_pishet/41070?single Нападение на Милашину и Немова в Чечне

Блогеры
Фото
09:31, 16 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Город-спутник и другое. Жителей Кавминвод волнует массовая застройка курорта
Фото
15:47, 3 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Помог срок давности. Об одном судебном мыльном пузыре
Фото
19:12, 9 января 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
16
История с флагом, или как из мухи раздуть слона
Фото
13:24, 29 ноября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
5
Госдума отклонила законопроект, угрожавший заповедным зонам страны
Фото
14:52, 11 ноября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Кавминводы против застройки горы Машук
Аналитика
10:30, 7 февраля 2025
В январе 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
Темы дня
Транскавказская автомагистраль. Фото: Rosavtodor.ru https://ru.wikipedia.org
25 февраля 2025, 12:40
Транскам закрыт для всех видов транспорта

Село Старый Сивых. Фото: gumbet.dag.muzkult.ru/media/2019/01/11/1270614385/file11100.jpg https://ru.wikipedia.org
25 февраля 2025, 12:01
Сивухцы добились реакции Меликова на свои требования

Cезон ввоза мимозы из Абхазии в Сочи. Фото Нины Зотиной, Юга.ру
25 февраля 2025, 10:17
Абхазские предприниматели столкнулись с запретом на ввоз мимозы в Россию

Зелимхан Батукаев. Фото: AptiAlaudinovAKHMAT / Telegram
24 февраля 2025, 17:28
Алаудинов сообщил о смерти комбата "Ахмата" Зелимхана Батукаева

Встреча книжных клубов Нальчика и Владикавказа — новая традиция культурного обмена
Встреча книжных клубов Нальчика и Владикавказа — новая традиция культурного обмена
Дагестан: сельчане против нового генплана #shorts
Дагестан: сельчане против нового генплана #shorts
У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
Участник СВО обратился к главе Дагестана из-за смерти сестры #shorts
Участник СВО обратился к главе Дагестана из-за смерти сестры #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Показать больше