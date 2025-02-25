Житель Ставрополья арестован за попытку поджога почты

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Силовики задержали ставропольца, который в январе попытался поджечь отделение почты, он арестован. По версии ФСБ, он пытался совершить поджог по заданию спецслужб Украины.

Сотрудники УФСБ и ГУ МВД по Ставропольскому краю задержали местного жителя, подозреваемого в попытке совершить поджог отделения "Почты России" в краевом центре, сообщил сегодня "интерфакс" со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Ставропольскому краю.

"Установлено, что в январе текущего года злоумышленник по заданию сотрудника Службы безопасности Украины, используя самодельное зажигательное устройство, пытался осуществить поджог отделения почтовой связи УФПС Ставропольского края АО "Почта России", расположенного в Ставрополе", - говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о попытке совершения террористического акта группой лиц по предварительному сговору. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Пожар в здании "Почти России" на улице Кирина произошел 28 января. Огнем было повреждено помещение на площади 5 кв. метров, говорится в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что уголовное дело по статье о хулиганстве расследуется против 68-летней пенсионерки из Невинномысска. Подозреваемая рассказала, что подожгла фейерверки в одном из банков по указанию позвонивших ей неизвестных.

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