Ставрополец арестован по делу о теракте

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Суд в Ставрополе арестовал местного жителя, который обвиняется в закупке компонентов для взрывного устройства. По версии следствия, он планировал их передать исполнителям теракта.

Ленинский районный суд Ставрополя удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу гражданину О., обвиняемому в приготовлении к совершению теракта (часть 1 статьи 30, часть 2 статьи 205 УК РФ), сообщила сегодня объединенная пресс-служба судов Ставропольского края в своем Telegram-канале.

По версии следствия и суда, О. приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, которые в этот же день оставил в тайнике, в парке культуры и отдыха «Победа». Эта компоненты планировалось передать исполнителям теракта.

"Кавказский узел" также писал, что по аналогичной статье было возбуждено уголовное дело против приезжего из Центральной Азии, который обвиняется в планах взорвать электричку. Суд заключил его под стражу.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики, комментируя регулярные отчеты о предотвращении терактов, предположили, что спецслужбы мотивированы распространять сфальсифицированные сообщения о задержании предполагаемых террористов на Ставрополье для улучшения отчетности и в целях пропаганды. Вероятной целью такой пропаганды может быть предупреждение о последствиях участия в радикальных организациях.

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