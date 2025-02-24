Отставка главы Вохчаберда рассердила жителей села

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Участники акции протеста в селе Вохчаберд в Котайкской области Армении заблокировали дорогу с требованием восстановить в должности главу администрации.

Жители села Вохчаберд в Котайкской области (в центральной части Армении) перекрыли дорогу в село сегодня.

Протестующие потребовали вернуть на должность уволенного главу администрации села Ашота Мушегяна. Они заявили, что он в течение 30 лет сделал многое для населенного пункта и его жителей, сообщил News.am.

"Сейчас по непонятным причинам губернатор снял его с работы, говоря, что у него были проблемы с правоохранительными органами. Сам Ашот Мушегян был против данной акции, но мы решили объединиться и вернуть его обратно", – привело издание слова одного из участников акции протеста.

Сотрудники полиции попытались разблокировать трассу. "Откройте дорогу, потом вас выслушаем и поднимем все вопросы там, где нужно", – заявил один из силовиков.

Сельчане согласились разблокировать дорогу, они пояснили, что перекрыли ее на 10 минут.

К публикации также прикреплено видео, на котором показаны несколько десятков человек, стоящих на дороге. На месте присутствуют полицейские, они разговаривают с участниками акции протеста. На дороге скопились машины, их водители сигналят, требуя дать им проезд. Спустя некоторое время сельчане освобождают дорогу и автомобили возобновляют по ней движение. Участники акции протеста, скопившись на обочине дороги, дают комментарии журналистам.

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