Участнику СВО с Кубани вынесен мягкий приговор за избиение человека

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Суд в Новороссийске за причинение вреда здоровью средней тяжести приговорил к двум годам лишения свободы условно военнослужащего Вячеслава Лютова, посчитав смягчающим обстоятельством его участие в военной операции на Украине.

Как информировал "Кавказский узел", суды в регионах юга России неоднократно выносили мягкие приговоры военным, учитывая в качестве смягчающего обстоятельства их участие в специальной военной операции (СВО). В частности, 10 августа 2024 года стало известно, что суд в Ессентуках за причинение тяжкого вреда здоровью приговорил к трем годам лишения свободы условно местного жителя Сергея Чуденцова, посчитав смягчающим обстоятельством его участие в СВО.

Часть 2 статьи 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Согласно материалам дела, военнослужащий Вячеслав Лютов и его друг, местный житель Мшир Мстоян, приехали на машине к их знакомому и тот ударил ладонью по ее капоту. После этого Лютов и Мстоян избили его. По версии следствия, Мстоян избил мужчину бейсбольной битой, а Лютов – кулаками, сообщается в карточке дела, опубликованной на сайте Новороссийского гарнизонного военного суда.

В результате потерпевший получил перелом наружного мыщелка правой большой берцовой кости со смещением, ушибы головы и гемартрозу правого колена. Суд признал Вячеслава Лютова виновным по части 2 статьи 112 УК РФ ("Причинение вреда здоровью средней тяжести") и приговорил его к двум годам лишения свободы условно. В качестве смягчающего обстоятельства суд счел участие Лютова в СВО.

Мшир Мстоян также признан судом виновным по части 2 статьи 112 УК РФ, его суд приговорил к трем годам лишения свободы условно.

Комментариев от представителей Вячеслава Лютова и Мшира Мстояна относительно версии следствия и приговора суда не поступало.

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