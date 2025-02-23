Семеро бойцов со Ставрополья убиты в СВО

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Дмитрий Аскер, Александр Тимченко, Павел Смирнов, Василий Сорокотяга, Антон Костромин, Виктор Липендин и Мурад Джунайдиев убиты на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 601 бойца из Ставропольского края.

Как информировал "Кавказский узел", 22 февраля стало известно, что на Украине убит Петр Цепов из Апанасенковского района. Он стал, по меньшей мере, 594-м бойцом из Ставропольского края, который был официально признан убитым в специальной военной операции (СВО).

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

На Украине убиты военнослужащие Дмитрий Аскер, Александр Тимченко, Павел Смирнов, Василий Сорокотяга, Антон Костромин, Виктор Липендин и Мурад Джунайдиев. Глава Минераловодского городского округа Максим Гаранжа передал их родственникам боевые награды, которыми бойцы награждены посмертно, сообщила 11 февраля на своей странице в соцсети "ВКонтакте" газета "Время".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 601 бойца из Ставропольского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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