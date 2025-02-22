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07:51, 22 февраля 2025

Двое бойцов из Дагестана убиты в СВО

Орден Мужества. Фото: пресс-служба главы Ингушетии - https://t.me/MAKalimatovvv/7320

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Руслан Бабашев и Вадим Раджабов убиты в военной операции. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 1264 бойцов из Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", 21 февраля стало известно, что на Украине убит Альберт Ибрагимов. Он стал, по меньшей мере, 1262-м бойцом из Дагестана, который был официально признан убитым в зоне специальной военной операции (СВО).

В зоне СВО убиты военнослужащие-контрактники из Табасаранского района Руслан Бабашев и Вадим Раджабов. В школе села Сиртич в их честь открыты мемориальные доски, в церемонии их открытия принял участие заместитель главы района Ринат Мирзабалаев, сообщил 20 февраля телеграм-канал "Новости Табасарана".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1264 бойцов из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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